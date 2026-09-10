Barrer es una de las tareas básicas de limpieza del hogar, aunque la escoba no siempre consigue eliminar por completo los pelos, las pelusas y las partículas de polvo fino que quedan sobre el piso.

Para solucionar este problema, existe un sencillo truco casero de limpieza que solo requiere un elemento que prácticamente todos tienen en casa: una bolsa de plástico.

La técnica consiste en colocar una bolsa de plástico alrededor de las cerdas de la escoba antes de barrer. Aunque puede parecer una práctica extraña, el plástico puede producir electricidad estática, un efecto que favorece la atracción de determinados residuos livianos y permite reunirlos con mayor facilidad durante el barrido.

Por qué recomiendan poner una bolsa de plástico en la escoba antes de barrer

La explicación se encuentra en la electricidad estática que puede producirse cuando el plástico se frota y se desplaza sobre diferentes superficies. Este fenómeno ayuda a atraer y retener ciertos residuos livianos que normalmente pueden quedar dispersos durante el barrido.

El truco puede ser especialmente útil para juntar cabellos, pelos de mascotas, pelusas y pequeñas partículas de polvo, elementos que muchas veces no quedan atrapados fácilmente entre las cerdas de una escoba tradicional.

A su vez, utilizar la bolsa como cobertura permite que parte de la suciedad se acumule directamente sobre el plástico, en lugar de quedar entre las cerdas. De esta manera, retirar los residuos y limpiar la escoba después de barrer puede resultar mucho más sencillo.

Bolsa de plástico en la escoba: el truco casero para recoger pelos, pelusas y polvo al barrer

El truco que también ayuda a limpiar debajo de los muebles

Este truco también puede ser una alternativa práctica para limpiar debajo de camas, sillones y mesas, donde la suciedad suele acumularse con facilidad y resulta más difícil de alcanzar.

En estos lugares suelen quedar atrapados polvo, pelos y pelusas que la escoba puede mover de un lado a otro sin recoger por completo. Al cubrir las cerdas con la bolsa, los residuos livianos pueden quedar sobre el plástico y facilitar su posterior recolección.

Cómo colocar la bolsa en la escoba y usarla para barrer

Poner en práctica este truco es sencillo y no requiere demasiado tiempo. El primer paso es colocar una bolsa de plástico sobre las cerdas de la escoba, de manera que quede bien sujeta y no se mueva mientras se realiza el barrido.

Para mantenerla en su lugar, se pueden aprovechar las propias asas de la bolsa y sujetarlas alrededor del palo de la escoba. Después, solo hay que barrer como de costumbre, especialmente en las zonas donde suelen quedar pelos, pelusas y polvo acumulado.

Una vez finalizada la limpieza, basta con quitar la bolsa cuidadosamente para evitar que la suciedad vuelva a caer al piso. Los residuos pueden quedar dentro de ella y, si el plástico continúa en buen estado, la bolsa puede reutilizarse posteriormente.