España busca voluntarios para vivir en un santuario cuidando animales: ofrecen alojamiento y comida por 25 horas de trabajo semanales.

España busca voluntarios que quieran cumplir el sueño de vivir en plena naturaleza y ayudar con el cuidado de animales en un santuario en Valencia.

Se trata de un lugar que alberga 140 animales y se realizan tareas vinculadas al cultivo y cosecha de algarrobas y aceitunas. Los voluntarios deberán trabajar 5 horas semanales por 5 días y tendrán alojamiento, comida y formación.

La propuesta fue publicada en Workaway por Amandine, fundadora del santuario.

Cómo es el voluntariado de España para vivir en un santuario

El santuario está ubicado en una zona de colinas a 30 minutos de la ciudad de Valencia, en Turís. La propiedad está ubicada a 7 kilómetros del pueblo más cercano.

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La estadía mínima del voluntariado es de 14 días, aunque se podrá extender el plazo si ambas partes están de acuerdo.

Las tareas que deben realizar los voluntarios, además del cuidado de los animales y mantenimiento de la finca son:

Alimentar a los animales.

Limpiar corrales y espacios comunes.

Ayudar en pequeñas obras y trabajos de pintura.

Reparar cercos y barreras.

Trabajar en la huerta.

Desmalezar distintos sectores de la propiedad.

Colaborar con la creación de contenido y la difusión del santuario.

Participar en campañas de recaudación de fondos.

Ayudar durante la cosecha de algarrobas y aceitunas.

Uno de los puntos más importantes es que no se requiere experiencia previa, ya que las actividades se aprenderán durante la estadía.

España busca voluntarios para vivir en un santuario cuidando animales: ofrecen alojamiento y comida por 25 horas de trabajo semanales. Worldpackers.

Qué ofrece el santuario de animales en España

Los voluntarios deben trabajar 25 horas semanales equivalentes a cinco horas por día. Se ofrecen las siguientes condiciones:

Alojamiento gratuito dentro de la finca.

Comida vegana durante la estadía.

Huevos frescos de las gallinas rescatadas.

Formación práctica sobre el cuidado de animales y la vida en una granja.

La posibilidad de vivir rodeados de naturaleza en Valencia.

Cómo postularse al voluntariado en Valencia

Los interesados deberán ingresar al siguiente link y contactarse mediante los medios comunicados.