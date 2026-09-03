Vivir gratis frente a una de las mejores playas de Brasil: buscan voluntarios y ofrecen alojamiento a cambio de pocas horas de trabajo.

Un emprendimiento turístico de Río de Janeiro busca voluntarios para sumarse a la construcción de un nuevo surf camp, a metros de una de las playas más elegidas de la ciudad.

La propuesta se publicó en la plataforma Worldpackers y ya generó gran demanda entre viajeros.

De qué se trata el voluntariado en Río de Janeiro

El proyecto está ubicado en Recreio dos Bandeirantes, a solo cinco calles de Praia da Macumba, una de las costas más buscadas por surfistas en la zona sur de Río.

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Según el anfitrión, se busca gente con ganas de aprender, sin necesidad de experiencia previa. Las tareas incluyen:

Pintura y decoración de los espacios comunes

Construcción y reparaciones varias

Jardinería y mantenimiento del predio

Organización general del lugar

La dedicación semanal es de 25 horas, distribuidas a lo largo de la semana, con dos días libres para disfrutar de la playa y el surf.

Qué incluye la estadía y cómo aplicar

A cambio de las horas de trabajo, el voluntario recibe habitación compartida, desayuno diario, acceso a wifi de alta velocidad y uso libre de la cocina equipada. También se ofrecen tours y excursiones gratuitas por la zona y el uso de tablas de surf.

La estadía mínima es de dos semanas y puede extenderse hasta cuatro. Entre los requisitos figura tener un nivel básico de portugués o inglés, y el puesto está pensado para viajeros que se postulen solos, sin parejas ni dúos.

Lo que no cubre la propuesta son los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno ni la visa, gastos que quedan a cargo de cada voluntario.

Para aplicar, hay que crear un perfil en Worldpackers, completar los datos y esperar la aprobación del anfitrión, que hasta el momento tiene una tasa de respuesta del 100% en pocas horas.