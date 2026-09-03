Vivir gratis frente a una de las mejores playas de Brasil: buscan voluntarios y ofrecen alojamiento a cambio de pocas horas de trabajo

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Un emprendimiento turístico de Río de Janeiro busca voluntarios para sumarse a la construcción de un nuevo surf camp, a metros de una de las playas más elegidas de la ciudad.

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La propuesta se publicó en la plataforma Worldpackers y ya generó gran demanda entre viajeros.

De qué se trata el voluntariado en Río de Janeiro

El proyecto está ubicado en Recreio dos Bandeirantes, a solo cinco calles de Praia da Macumba, una de las costas más buscadas por surfistas en la zona sur de Río.

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Según el anfitrión, se busca gente con ganas de aprender, sin necesidad de experiencia previa. Las tareas incluyen:

  • Pintura y decoración de los espacios comunes
  • Construcción y reparaciones varias
  • Jardinería y mantenimiento del predio
  • Organización general del lugar

La dedicación semanal es de 25 horas, distribuidas a lo largo de la semana, con dos días libres para disfrutar de la playa y el surf.

Qué incluye la estadía y cómo aplicar

A cambio de las horas de trabajo, el voluntario recibe habitación compartida, desayuno diario, acceso a wifi de alta velocidad y uso libre de la cocina equipada. También se ofrecen tours y excursiones gratuitas por la zona y el uso de tablas de surf.

La estadía mínima es de dos semanas y puede extenderse hasta cuatro. Entre los requisitos figura tener un nivel básico de portugués o inglés, y el puesto está pensado para viajeros que se postulen solos, sin parejas ni dúos.

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Lo que no cubre la propuesta son los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno ni la visa, gastos que quedan a cargo de cada voluntario.

Para aplicar, hay que crear un perfil en Worldpackers, completar los datos y esperar la aprobación del anfitrión, que hasta el momento tiene una tasa de respuesta del 100% en pocas horas.