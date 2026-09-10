Una finca ubicada en Morcín, Asturias, busca voluntarios para colaborar con tareas rurales durante al menos dos semanas. La propuesta ofrece habitación privada, almuerzo diario y dos días libres por semana a cambio de 15 horas de trabajo semanales.

La convocatoria fue publicada en Worldpackers y está dirigida a personas de entre 18 y 60 años que quieran pasar una temporada en el norte de España. Las tareas incluyen trabajos de jardinería, cuidado del huerto, mantenimiento de la finca y atención de animales.

¿Qué tareas deben realizar los voluntarios en la finca de Asturias?

La colaboración contempla 15 horas semanales, distribuidas en cinco jornadas de tres horas. Los otros dos días de la semana quedan libres, una condición que permite a los participantes conocer Morcín y otros puntos de Asturias.

Entre las tareas previstas aparecen desbrozar y segar el terreno, retirar malas hierbas, sembrar y cosechar, realizar trabajos de jardinería y construir bancales para los cultivos. También se solicita colaboración para acondicionar una valla y ocuparse de los animales de la propiedad.

La finca se encuentra en Morcín, a los pies del Monsacro, en un entorno montañoso desde el que se pueden observar la sierra del Aramo y el Angliru. La propuesta contempla una estancia inicial de 15 días, aunque los propietarios señalan que podrían prolongarla si la experiencia resulta satisfactoria para ambas partes.

¿Qué incluye el alojamiento y qué gastos quedan a cargo del viajero?

Los voluntarios disponen de una habitación privada y almuerzo todos los días durante la estancia. Las otras comidas no forman parte del intercambio, aunque los participantes pueden utilizar la cocina de la vivienda para preparar sus propios alimentos.

La propuesta también incluye excursiones y caminatas gratuitas, clases de idiomas y un espacio de trabajo. La conexión a internet está disponible, aunque Worldpackers advierte que su velocidad es básica.

El participante debe afrontar por su cuenta el viaje hasta Asturias, los vuelos si llega desde otro país, el seguro de viaje y los trámites o gastos de visado que correspondan. Tampoco existe un salario: las 15 horas de colaboración semanal se intercambian por el alojamiento y los servicios incluidos en la convocatoria.

La oferta permite viajar solo, en pareja o con otro voluntario. Para solicitar una plaza se requieren conocimientos básicos de español o inglés, pero no un dominio avanzado del idioma. Las fechas disponibles abarcan varios meses, desde septiembre hasta febrero.