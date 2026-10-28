La búsqueda incluye dos programas orientados a distintas etapas de la formación académica, desde estudiantes avanzados hasta quienes están próximos a recibirse o se graduaron recientemente.

El Grupo Techint abrió una convocatoria dirigida a estudiantes universitarios y jóvenes graduados que quieran dar sus primeros pasos en el mundo laboral.

La propuesta contempla oportunidades en distintas provincias y regiones del país, tales como en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Gran Buenos Aires (GBA), donde los residentes que apliquen tendrán la posibilidad de participar en proyectos reales y aprender junto a profesionales del sector.

La búsqueda incluye dos programas orientados a distintas etapas de la formación académica, desde estudiantes avanzados hasta quienes están próximos a recibirse o se graduaron recientemente.

En esta línea, la compañía detalló cuáles son las carreras habilitadas y las condiciones necesarias para postularse .

Grupo Techint busca jóvenes para sus programas de verano 2027

La convocatoria contempla las Prácticas Educativas de Verano (PEV), una experiencia de tres meses que permite participar en proyectos reales dentro de alguna de las empresas del grupo.

También está disponible el Programa de Jóvenes Profesionales (JP), destinado a estudiantes próximos a graduarse y jóvenes graduados recientes que busquen oportunidades laborales efectivas para comenzar su carrera profesional.

La convocatoria contempla las Prácticas Educativas de Verano (PEV) y el Programa de Jóvenes Profesionales (JP). (Foto: Shutterstock)

¿Qué carreras pueden postularse a los empleos de verano de Techint y cuáles son los requisitos?

La búsqueda está dirigida a estudiantes y graduados de distintas disciplinas universitarias. Entre las carreras contempladas se encuentran:

Ingeniería Civil, Industrial, Mecánica, Electrónica, Eléctrica, Química, en Petróleo y Ambiental.

Administración de Empresas y Contador Público.

Sistemas, IT y Comunicación.

Higiene y Seguridad y Recursos Humanos.

Para participar, los postulantes deben cumplir una serie de requisitos , entre los que se inclyten:

Residir en CABA o el Gran Buenos Aires. Contar con el 50% de la carrera cursada y aprobada y/o estar próximo a guardarse o recientemente graduado de las carreras en cuestión.

Techint ofrece trabajo también en Tucumán: quiénes pueden aplicar

El grupo Techint cuenta, además, con una convocatoria dirigida a estudiantes y recién graduados de Tucumán, con oportunidades en las Prácticas Educativas de Verano y Programa de Jóvenes Profesionales 2027.

En este caso, la búsqueda contempla perfiles de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Electricista. Entre los requisitos académicos, se solicita tener al menos el 80% de la carrera cursada y aprobada, estar próximo a graduarse o haberse recibido recientemente.

Cabe destacar que los puestos podrían desarrollarse fuera de la provincia, por lo que los interesados deberán tener en cuenta la posibilidad de relocalización al aplicar a la vacante.