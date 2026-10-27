Últimos días de octubre de VTV: a qué autos de CABA les corresponde hacer el trámite según la patente.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es uno de los trámites obligatorios que deben seguir los conductores. Con octubre llegando a su fin, un grupo de ellos tendrá que llevar a cabo la gestión antes de que concluya el mes.

En la Ciudad de Buenos Aires se encuentra establecido un calendario de patentes a partir del cual cada automovilista puede corroborar el mes en el que les corresponde realizar el control.

En este contexto, los automovilistas que busquen saber si se encuentran alcanzados o no por la medida deberán corroborar si cumplen con las condiciones de antigüedad y kilometraje, o si quedan exceptuados de realizar el trámite.

¿Qué autos deben hacer la VTV en CABA durante octubre según la patente?

El calendario de la Verificación Técnica Vehicular asigna un mes particular para realizar el trámite según el número con el que termina cada patente. En este sentido, octubre se encuentra asignado a aquellos coches cuyas placas terminen en 0.

La VTV podrá realizarse dentro de los 30 días del mes que corresponda según la terminación de la patente. En este sentido, el cronograma de control queda establecido de la siguiente manera:

Noviembre: patentes terminadas en 1.

Febrero: patentes terminadas en 2.

Marzo: patentes terminadas en 3.

Abril: patentes terminadas en 4.

Mayo: patentes terminadas en 5.

Junio: patentes terminadas en 6.

Julio: patentes terminadas en 7.

Agosto: patentes terminadas en 8.

Septiembre: patentes terminadas en 9.

Octubre: patentes terminadas en 0.

Calendario de VTV según el último número de la patente. (Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Cabe resaltar que diciembre y enero no tienen asignado ningún numero especifico, por lo tanto podrán realizar la VTV quienes no la hayan realizado en el mes correspondiente.

¿Qué vehículos deben hacer la VTV?

Los conductores pueden solicitar un turno a través del sitio oficial del Gobierno porteño para realizar la verificación técnica. Tendrán que pedirlo durante el mes previo al que deban iniciar el control.

En este contexto, el trámite es obligatorio para:

Todos los vehículos particulares con más de 3 años de antigüedad ;

o más de 60.000 kilómetros de uso ; y

todos los motovehículos particulares con más de 1 año, radicados en la Ciudad de Buenos Aires.

¿Cuáles son los vehículos que no están obligados a hacerlo?

Si bien el trámite es obligatorio en Ciudad de Buenos Aires para ciertos vehículos, se contemplan excepciones para algunos rodados, tales como:

Los vehículos cero kilómetro, hasta cumplir los tres (3) años de su patentamiento o antes de los 60.000 km recorridos.

Las motos cero kilómetros, antes del año (1) de antigüedad sin excepciones.

¿Quiénes no deben pagar por la VTV?

En Ciudad de Buenos Aires existe un beneficio para quienes busquen hacer la verificación y cumplan ciertas condiciones. Se los exceptuará del pago en el trámite de la VTV a: