La forma de enfrentar los problemas, relacionarse con los demás y tomar decisiones puede interpretarse de distintas maneras según las corrientes de pensamiento que buscan explicar la personalidad humana.

Dentro del New Age, una de las propuestas más conocidas es la de Michael Teachings, un sistema espiritual que sostiene que existen siete tipos de alma, cada uno asociado con determinadas motivaciones, prioridades y formas de experimentar la vida.

Esta clasificación no cuenta con respaldo científico como método para determinar la personalidad, pero propone una mirada introspectiva sobre los comportamientos cotidianos.

Los 7 tipos de alma según Michael Teachings y qué caracteriza a cada uno

Servidor

El Servidor encuentra su propósito en ayudar, cuidar y acompañar a otras personas. Suele valorar la cooperación, la empatía y los gestos cotidianos que mejoran la vida de quienes lo rodean. Dentro de esta clasificación, su principal motivación es contribuir al bienestar colectivo, aunque su desafío consiste en no descuidar sus propias necesidades por priorizar las ajenas.

Artesano

El Artesano se relaciona con el mundo a través de la creatividad, la imaginación y la búsqueda de nuevas posibilidades. Tiende a disfrutar de las actividades que le permiten experimentar, crear y expresar ideas originales. Este perfil también se asocia con una mirada flexible de la realidad, aunque puede encontrar dificultades cuando debe adaptarse a estructuras demasiado rígidas o rutinas repetitivas.

Guerrero

El Guerrero se caracteriza por la determinación, la iniciativa y la voluntad de superar obstáculos. Según Michael Teachings, este tipo de alma valora la acción, la lealtad y el compromiso con sus objetivos. Suele preferir enfrentar los problemas antes que postergarlos y asumir responsabilidades cuando una situación lo requiere. Su desafío es aprender a distinguir entre defender sus convicciones y actuar de manera impulsiva.

Los siete tipos de alma de Michael Teachings se vinculan con diferentes formas de interpretar la vida, desde la creatividad y el conocimiento hasta el liderazgo y el servicio a los demás.

Erudito

El Erudito tiene como principal motivación comprender la realidad a través del conocimiento y la observación. Se interesa por investigar, analizar información y encontrar explicaciones antes de sacar conclusiones. En este modelo, representa la búsqueda de aprendizaje y experiencia, más allá de la acumulación de datos. Su dificultad puede aparecer cuando el análisis excesivo le impide tomar decisiones o llevar sus ideas a la práctica.

Sabio

El Sabio encuentra satisfacción en la comunicación, la expresión personal y el intercambio de ideas. Puede sentirse atraído por contar historias, compartir conocimientos, utilizar el humor o generar conversaciones que despierten el interés de los demás. Su desafío consiste en equilibrar la necesidad de expresarse con la escucha y la atención hacia quienes lo rodean.

Sacerdote

El Sacerdote está orientado a inspirar, transmitir ideales y promover cambios que considera significativos. Dentro de esta clasificación espiritual, representa la búsqueda de un propósito que trascienda los intereses individuales. Puede interesarse por motivar a otras personas, defender valores o impulsar proyectos colectivos. Su principal desafío es aceptar que los demás pueden tener creencias, prioridades y caminos diferentes sin que eso invalide los propios.

Rey

El Rey representa el liderazgo, la organización y la capacidad de asumir responsabilidades. Se asocia con personas que disfrutan coordinar proyectos, establecer prioridades y transformar ideas en resultados concretos. En el sistema de Michael Teachings, este arquetipo busca ejercer una influencia constructiva sobre su entorno. Su desafío es evitar que la necesidad de organizar o dirigir se convierta en una tendencia al control excesivo.

¿Qué son las Michael Teachings?

Las Michael Teachings son un sistema espiritual asociado al movimiento de la Nueva Era que surgió en Estados Unidos durante la década de 1970.

Según el Center for Michael Teachings, sus orígenes se remontan a agosto de 1973, cuando Sarah Chambers, su esposo Richard y otros integrantes de un grupo de estudio comenzaron a registrar mensajes atribuidos a una entidad espiritual llamada Michael. Las transcripciones de aquellos encuentros se difundieron posteriormente mediante libros y publicaciones.

Dentro de esta corriente, se propone una clasificación de siete roles del alma -Servidor, Sacerdote, Artesano, Sabio, Guerrero, Rey y Erudito- que, según sus seguidores, representan distintas formas de experimentar la vida y relacionarse con los demás.

Importante. Esta clasificación pertenece a un sistema de creencias espirituales y no cuenta con validación científica como método para determinar la personalidad.