En agosto, el salario pretendido subió 1,16% respecto de julio. En lo que va de 2026 acumula un aumento de 12,50%.

El salario pretendido promedio en Argentina superó una cifra que hasta hace algunos meses parecía elevada, según el Index del mercado laboral de Bumeran.

Este indicador refleja cuánto esperan cobrar las personas que se postulan a avisos de empleo en la plataforma, no lo que efectivamente perciben. El relevamiento muestra diferencias marcadas según el nivel de experiencia, el área y el puesto, y también una brecha entre hombres y mujeres.

Salario pretendido promedio: $ 1.948.059 brutos mensuales.

Variación mensual: +1,16%.

Variación acumulada en 2026: +12,50%.

Variación interanual: +14,98%.

Brecha de género: 8,81% a favor de los hombres.

¿Cómo se mide el salario pretendido en Argentina?

El Index de Bumeran releva los salarios brutos mensuales que los candidatos indican como pretendidos al postularse. Los valores varían según la experiencia, el nivel de seniority, la modalidad de trabajo, la ubicación, los beneficios y las responsabilidades de cada búsqueda.

Por eso funciona como una referencia para comparar áreas, niveles y puestos, y no como un sueldo promedio del mercado.

¿Cómo evolucionó el salario pretendido frente a la inflación?

En agosto, el salario pretendido subió 1,16% respecto de julio. En lo que va de 2026 acumula un aumento de 12,50%, mientras que la inflación mensual fue de 1,7%. En la comparación interanual, el índice avanzó 14,98%, por debajo de la inflación interanual de 33,50% que cita el informe.

El Index de Bumeran muestra cómo se movieron las expectativas salariales en el mes y qué perfiles, áreas y puestos piden más. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El RIPTE -Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables-, que mide la evolución de los salarios registrados, acumuló 28,82% entre julio de 2025 y julio de 2026.

Salario pretendido por seniority: cuánto piden jefes, seniors y juniors

El nivel de experiencia es una de las variables que más pesan:

Jefe/Supervisor: $ 2.671.864 (-1,48% mensual).

Semi Senior / Senior: $ 1.989.027 (+2,09% mensual).

Junior: $ 1.427.593 (+0,27% mensual).

Los jefes y supervisores pretenden alrededor de un 87% más que los perfiles junior. La mayor suba mensual se registró en el segmento semisenior y senior, y los jefes y supervisores fueron los únicos que mostraron una baja.

Salarios pretendidos por área: Recursos Humanos, Logística, Finanzas y Tecnología

Según el área, las pretensiones de los perfiles junior y semisenior o senior fueron las siguientes:

Recursos Humanos: $ 1.650.000 (junior) y $ 2.290.000 (semisénior/sénior).

Producción, Abastecimiento y Logística: $1.571.490 y $ 2.187.505.

Administración y Finanzas: $ 1.499.405 y $ 2.051.071.

Tecnología y Sistemas: $ 1.368.269 y $ 1.992.046.

Recursos Humanos lideró la comparación en los dos niveles, mientras que Tecnología y Sistemas registró las pretensiones más bajas.

Cuánto piden de sueldo los argentinos al postularse a un trabajo: el Index de agosto de 2026 Fuente: Shutterstock Shutterstock

Los puestos con mayor salario pretendido en Argentina

Las pretensiones más altas aparecen en roles técnicos, financieros y de conducción.

Junior: Ingeniería de Ventas encabeza con $ 2.525.000, seguido por Gerencia/Dirección General ($ 2.312.500), Corporate Finance/Banca de Inversión y Diseño Industrial (ambos con $ 1.975.000) y Compensación y Planilla ($ 1.950.000).

Semisenior y senior: Ingeniería en Petróleo y Petroquímica lidera con $ 3.762.500. Le siguen Construcción ($ 3.487.655), Producto ($ 2.850.000), Tesorería ($ 2.600.000) y Compensación y Planilla ($ 2.450.000).

Jefe/supervisor: Compras registró la pretensión más alta de todo el relevamiento, con $ 4.187.500.

La distancia entre estos valores y el promedio general muestra el peso de la especialización y del nivel de responsabilidad.

El Index de Bumeran muestra cómo se movieron las expectativas salariales en el mes y qué perfiles, áreas y puestos piden más.

En agosto, los hombres pretendieron en promedio $ 2.010.507 y las mujeres $ 1.847.743, una diferencia de $ 162.764 que equivale a 8,81%. La brecha se redujo respecto de julio, porque la pretensión femenina subió 1,86% y la masculina 1,37%.

La diferencia crece con el nivel de responsabilidad:

Junior: 4,63%.

Semisenior / senior: 8,45%.

Jefe/supervisor: 14,41%.

¿Qué áreas concentran más avisos de empleo y postulaciones?

En agosto, los avisos se concentraron en Ventas (11,75% del total), Comercial (10,59%), Producción (5,13%), Administración (4,79%) y Mantenimiento (4,12%).

Del lado de las postulaciones, los puestos con más volumen fueron Almacén / Depósito / Expedición (11,20%), Producción (11,05%), Ventas (10,49%), Comercial (7,39%) y Administración (6,39%).

Con una suba de las pretensiones que sigue por detrás de la inflación interanual que cita el informe, el Index muestra un mercado laboral donde las expectativas salariales se mueven con cautela y con diferencias marcadas según el rol.