El Banco de España tiene un programa de prácticas académicas externas para estudiantes universitarios.

El Banco de España tiene un programa de prácticas académicas externas para estudiantes universitarios, pero no existe una inscripción permanente abierta a cualquiera. El acceso se canaliza a través de las universidades y fundaciones con las que la institución mantiene convenios, según explica el propio Banco de España. Existe además otra vía para quienes ya terminaron la carrera: un contrato formativo para la práctica profesional, con convocatorias propias.

Cómo hacer una pasantía en el Banco de España: el primer paso es la oficina de prácticas de tu universidad

La institución indica que es la oficina de prácticas de cada universidad la que informa de las ofertas publicadas por el Banco y de sus requisitos de acceso. La candidatura se presenta por el canal que fije la universidad, y el currículum no se envía directamente al Banco.

Quiénes pueden anotarse a las prácticas del Banco de España: estudiantes de universidades con convenio

El programa está dirigido a estudiantes universitarios y depende de que exista un convenio de cooperación educativa entre el Banco y la universidad o fundación del candidato. La institución publica los convenios firmados en su página de transparencia.

Entre ellos figura el de la Universidad de Navarra, formalizado el 24 de septiembre de 2026, publicado en el BOE el 8 de octubre y vigente hasta el 25 de septiembre de 2030, según figura en su ficha oficial.

Otros convenios publicados en el BOE son los de la Universidad Complutense de Madrid, firmado el 27 de julio de 2023, y la Universidad Rey Juan Carlos, firmado el 12 de junio de 2023, ambos por cuatro años prorrogables y válidos para prácticas curriculares y extracurriculares.

En 2024 se sumó el de la Fundación CEMFI, firmado el 5 de julio, que permite al Banco ofrecer prácticas de verano extracurriculares a estudiantes de su máster en Economía y Finanzas.

Conviene comprobar en la oficina de prácticas si la universidad tiene convenio vigente.

Qué requisitos y qué documentos pide el Banco de España para hacer prácticas

El Banco no detalla requisitos de acceso en su página del programa, que remite a cada universidad, y distingue esa fase de la documentación que se entrega una vez elegida la candidatura. Quien resulta seleccionado recibe un correo electrónico para presentar, en el Registro General del Banco (calle de Alcalá, 48, Madrid, de lunes a viernes de 8:30 a 14:00), esta documentación:

Original y copia del DNI, pasaporte o NIE , y el número de afiliación a la Seguridad Social, que puede solicitarse en la Tesorería de la Seguridad Social más cercana o en su sede electrónica si no se tiene.

La declaración de datos personales y el compromiso de cumplimiento de normas , ambos en formularios que facilita el Banco.

El documento “Recibí documentación”, sobre prevención de riesgos laborales y normas sobre información sensible, y el formulario de presentación de documentación.

El Banco de España no publica un calendario con la fecha en que abren las pasantías. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo se presenta la solicitud a las prácticas del Banco de España, paso a paso

Paso 1: consultar la oficina de prácticas de la universidad.

Paso 2: comprobar si existe convenio con el Banco de España.

Paso 3: revisar las plazas disponibles y los requisitos específicos de cada una.

Paso 4: presentar la candidatura por el canal que indique la universidad.

Paso 5: si la candidatura resulta seleccionada, completar y entregar la documentación que pide el Banco.

¿Se puede entrar al Banco de España sin ser estudiante? El contrato formativo para la práctica profesional

Sí, aunque por otra vía que no equivale a una pasantía universitaria. En julio de 2026 el Banco publicó la convocatoria 2026T03, una bolsa de empleo para personal técnico con contrato formativo para la práctica profesional, según detalla la página del proceso. Las bases incluían titulaciones como Economía, Derecho, ADE, Matemáticas, Estadística, Informática, Telecomunicaciones, Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial, Comunicación y Periodismo, entre otras.

Entre los requisitos figuraban un título universitario oficial de al menos 240 créditos ECTS obtenido en los últimos tres años (cinco para personas con discapacidad) y un nivel mínimo B2 de inglés. El contrato previsto duraba alrededor de un año, con jornada de 35 horas semanales en oficinas de Madrid y una retribución equivalente al 100 % del nivel 14 del grupo directivo. La selección constaba de una prueba escrita de inglés eliminatoria y una valoración de méritos que ponderaba la formación académica (45 %), la nota media (35 %) y el inglés escrito (20 %).

Ese detalle aporta un dato útil: para acceder a estas oportunidades formativas del Banco de España no hace falta haber estudiado Economía.

Cuándo es la próxima convocatoria: dónde consultar si hay plazo abierto

La convocatoria de 2026 ya cerró: el plazo terminó el 2 de septiembre de 2026 a las 14:00. Por eso sirve como ejemplo de cómo funciona esa vía y no figura como oportunidad disponible hoy. Al consultar la página de convocatorias con plazo abierto, figura una sola, de personal investigador en Economía y Finanzas, y ninguna de prácticas ni de contratos formativos.

El Banco de España no publica un calendario con la fecha en que abren las pasantías. Las ofertas de prácticas académicas llegan a través de la oficina de cada universidad con convenio, de modo que el momento depende de cada institución y conviene consultarla con regularidad.

Para el contrato formativo, la información aparece en la página de convocatorias del Banco: la de 2026 se publicó en julio, el plazo cerró el 2 de septiembre y, cuando salga una nueva, la solicitud se presenta por su web