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El Índice Big Mac volvió a poner bajo la lupa el costo de vida en distintos países y dejó un dato que sorprende en la región. La nueva actualización publicada por The Economist deja al descubierto una comparativa entre Buenos Aires y Santiago de Chile que permite dar cuenta de cuál es la ciudad más cara para vivir.

Si bien este indicador no mide de forma directa cuánto cuesta vivir en una ciudad, sí funciona como una referencia para analizar si una moneda está sobrevaluada o subvaluada frente al dólar.

En este contexto, el informe ofrece pistas sobre cuál de estas dos capitales presenta hoy un nivel de precios relativamente más alto.

Índice Big Mac: qué dice el informe sobre Buenos Aires y Santiago

La edición más reciente del Índice Big Mac ubicó a la Argentina en el puesto 14 entre las monedas más sobrevaluadas frente al dólar cuando el cálculo se ajusta por el PBI per cápita.

La edición más reciente del Índice Big Mac ubicó a la Argentina en el puesto 14 entre las monedas más sobrevaluadas frente al dólar. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Según el relevamiento, el peso argentino presenta una sobrevaluación del 19% en esa medición, un retroceso respecto de 2025, cuando el país encabezaba el ranking mundial.

En la medición tradicional, sin considerar el poder adquisitivo de la población, la moneda argentina aparece subvaluada en un 5% , con un Big Mac valuado en US$5,91 , frente a los US$6,22 que cuesta en Estados Unidos .

Buenos Aires o Santiago: cuál aparece como la ciudad más cara según el Índice Big Mac

El informe muestra que Chile registra una subvaluación del 13,1% en la medición tradicional del índice, una cifra inferior a la de la Argentina.

Esto significa que, tomando como referencia el precio de la hamburguesa y su relación con el dólar, Buenos Aires aparece relativamente más cara que Santiago dentro de esta comparación .

El Índice Big Mac reveló que Buenos Aires aparece relativamente más cara que Santiago dentro de esta comparación. (Foto: Shutterstock - editado con IA) Shutterstock (editado con IA)

Además, el estudio destaca que el precio del Big Mac en Buenos Aires se ubica cerca del registrado en Australia, donde la hamburguesa cuesta US$5,95, mientras que Suiza lidera el ranking global con un valor de US$9,04 por unidad .

Para qué sirve el Índice Big Mac y por qué se usa para comparar el costo de vida

El Índice Big Mac fue creado por The Economist en 1986 como una herramienta basada en la teoría de la paridad del poder adquisitivo (PPA).

Para hacer este análisis, se toma en cuenta un producto que es prácticamente idéntico en todos los países, lo que permite comparar si una moneda está sobrevaluada o subvaluada respecto del dólar.

Si bien no determina por sí solo cuál es la ciudad más cara para vivir, sí ofrece una referencia para analizar diferencias de precios entre economías.

Por esta razón, el hecho de que Buenos Aires presente una mayor sobrevaluación que Santiago sugiere que, bajo este indicador, los precios relativos son hoy más elevados en la capital argentina que en la chilena.