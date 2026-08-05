Las líneas de colectivos de Buenos Aires que más hacen enojar a los pasajeros.

Buenos Aires es una ciudad con una gran conectividad. Sin embargo, el transporte público suele convertirse en un dolor de cabeza para muchos pasajeros. En ese sentido, hay algunas líneas de colectivos que se destacan por registrar más problemas que otras.

Aumentaron las denuncias contra los colectivos del AMBA en 2025

Las quejas de los usuarios de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) crecieron un 22,6% durante 2025 en comparación con el año anterior y alcanzaron el registro más alto de la última década.

El dato surge de un relevamiento realizado por el Centro de Datos de Chequeado a partir de información oficial de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se contabilizan los reclamos realizados por pasajeros ante distintos incumplimientos en la prestación del servicio.

Durante 2025 se registraron 41.511 denuncias, mientras que en 2024 la cifra había sido de 33.851. De esta manera, el último año superó el récord anterior, que correspondía a 2023, cuando se habían acumulado 34.182 reclamos.

El análisis incluyó 136 líneas de colectivos, tanto de jurisdicción nacional —aquellas que conectan la Ciudad de Buenos Aires con distintos puntos del Conurbano— como porteñas. Los datos fueron obtenidos mediante pedidos de acceso a la información pública.

¿Cuáles son las líneas de colectivo más denunciadas del AMBA?

Para determinar cuáles son las líneas con mayor cantidad de reclamos no alcanza con observar el número total de denuncias: también se debe considerar la cantidad de pasajeros que transporta cada servicio.

Según los datos relevados, la línea 56 fue la que registró más reclamos en relación con la cantidad de usuarios. El recorrido conecta Flores (CABA) con Ciudad Evita, en La Matanza, y acumuló 11,6 denuncias cada 100 mil pasajeros transportados durante 2025, con alrededor de 590 quejas.

¿Cuáles son las líneas de colectivo más denunciadas del AMBA? Foto: NA.

Entre los principales motivos de reclamo contra esta línea aparecen la falta de frecuencia, el incumplimiento de las paradas y los cambios o desvíos en el recorrido.

En segundo lugar quedó la línea 194, que une Once con Zárate, con 10,2 denuncias cada 100 mil pasajeros (690 reclamos en total). Las quejas más habituales estuvieron relacionadas con no detenerse en las paradas correspondientes, las demoras y la falta de frecuencia.

La línea 23 ocupó el tercer puesto del ranking, con 10 denuncias cada 100 mil pasajeros y 147 reclamos registrados. Actualmente, este servicio funciona como un ramal de la línea 115. Los principales cuestionamientos estuvieron vinculados con la baja frecuencia y los tiempos de espera.

Por detrás quedaron:

Línea 57: conectó Once con Moreno, Luján, Mercedes y Navarro, entre otras localidades, y recibió 9,8 denuncias cada 100 mil pasajeros (1.352 reclamos).

Línea 74: que une Correo Central con Burzaco, registró 9,4 denuncias cada 100 mil pasajeros (364 quejas).

El listado de las diez líneas con más reclamos también incluye a la línea 75 —que dejó de operar el 1 de diciembre de 2025—, con 8,4 denuncias cada 100 mil pasajeros; la línea 55, con 7,8; la 86, también con 7,8; la 195, con 7,3; y la 90, con 6,7.

Las quejas más frecuentes de los pasajeros de colectivos.

Las quejas más frecuentes de los pasajeros de colectivos

Entre los reclamos realizados durante 2025, el motivo más repetido fue que las unidades no respetan las paradas indicadas. Esta situación concentró el 28,2% del total de denuncias.

El segundo problema más señalado fue la falta de frecuencia, que representó el 14,6% de los reclamos registrados durante el año.

En tercer lugar apareció la conducción imprudente, con el 12,3% de las quejas. Luego se ubicaron los malos tratos hacia los pasajeros (9,6%) y la falta de licencia habilitante de los conductores (9,1%).

Qué ocurre después de una denuncia contra una línea de colectivo

En el caso de los servicios de jurisdicción nacional, una vez que el pasajero realiza el reclamo, el sistema envía una notificación a la empresa involucrada y a la CNRT.