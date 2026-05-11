La Ciudad de Buenos Aires se prepara para sumar un nuevo polo comercial de gran escala en una de las zonas más transitadas y turísticas de Recoleta. Después de varios años de obras y remodelaciones, avanza la apertura de OH! Buenos Aires, el complejo que reemplazará al histórico Buenos Aires Design con una propuesta orientada al lujo, la gastronomía y las experiencias recreativas. El emprendimiento se desarrolló sobre un predio de más de 50.000 metros cuadrados y buscará posicionarse como uno de los centros comerciales más modernos del país. El proyecto fue impulsado por el grupo Hatzalaj S.A. e incluyó una renovación integral del espacio donde funcionaba el tradicional paseo comercial. El nuevo complejo contará con: Uno de los aspectos más destacados será su diseño bioclimático, pensado para maximizar el ingreso de luz natural y reducir el impacto ambiental. Además de los locales y restaurantes, el shopping buscará diferenciarse por su propuesta de entretenimiento y circulación interna. Entre los atractivos confirmados aparecen: También se instalarán propuestas recreativas como Sacoa y salones para eventos. El complejo combinará marcas nacionales e internacionales vinculadas a moda, tecnología, bienestar y gastronomía. Entre las firmas confirmadas aparecen: Además, el proyecto negocia la llegada de reconocidas marcas internacionales como: Según indicaron desde el proyecto, la apertura está prevista para el segundo semestre de 2026. Aunque todavía no hay una fecha oficial confirmada, la inauguración podría realizarse durante agosto y no se descarta una habilitación gradual por etapas. Actualmente, varias marcas ya comenzaron con el armado de sus locales dentro del predio. Con una propuesta que mezcla compras, gastronomía y entretenimiento, OH! Buenos Aires buscará convertirse en uno de los principales puntos de encuentro de la Ciudad. La reapertura del histórico predio de Recoleta también apunta a revitalizar la zona y atraer tanto a turistas como a público local con un formato más moderno y experiencial.