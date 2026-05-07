Los principales centros comerciales del país se preparan para lanzar una nueva estrategia con el objetivo de atraer consumidores y reactivar las ventas presenciales. Del 8 al 10 de mayo se realizará el Shopping Fest 2026, un evento nacional que reunirá promociones, cuotas y descuentos especiales en más de 65 shoppings, galerías y paseos comerciales de Argentina. La iniciativa fue impulsada por la Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC) y contará con la participación de marcas de indumentaria, calzado, gastronomía, perfumería, tecnología y jugueterías, entre otros rubros. Durante las tres jornadas, los locales adheridos ofrecerán distintos beneficios que variarán según cada comercio y shopping participante. Entre las promociones confirmadas aparecen: Además, algunos centros comerciales ya anticiparon acciones especiales para atraer más público durante el evento. Uno de los casos anunciados es el de Galerías Pacífico, donde habrá: En ese shopping también entregarán entradas para el musical Billy Elliot entre quienes presenten tickets superiores a los $ 150.000. El Shopping Fest incluirá algunos de los complejos comerciales más importantes del país. Entre ellos aparecen: También participarán galerías y paseos comerciales distribuidos en distintas provincias. El lanzamiento ocurre en medio de una fuerte competencia con el comercio electrónico y un contexto de menor consumo en locales físicos. Según datos recientes, las ventas en centros comerciales mostraron caídas interanuales durante los primeros meses del año, especialmente en rubros como indumentaria y calzado. Frente a este escenario, los shoppings buscan no solo impulsar las ventas, sino también recuperar circulación de público y reforzar la experiencia presencial de compra. Además de las promociones, muchos centros comerciales sumarán propuestas recreativas para generar mayor movimiento durante el fin de semana. Entre las actividades previstas figuran: El Shopping Fest 2026 marcará así el primer evento nacional coordinado entre decenas de centros comerciales argentinos para intentar revitalizar el consumo presencial.