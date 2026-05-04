Unicentro Bogotá acelera una de las obras urbanas más ambiciosas de la ciudad y confirma un cambio de fondo en su modelo. En el marco de sus 50 años, el centro comercial más reconocido del norte capitalino puso en marcha un megaproyecto que no solo ampliará su infraestructura, sino que también lo convertirá en un epicentro cultural, gastronómico y ambiental con impacto directo en miles de visitantes diarios. La iniciativa hace parte de un Plan Maestro de Renovación Urbana que busca integrar comercio, espacio público y sostenibilidad. Con una inversión que supera los $70.000 millones, el proyecto incluye siete nuevos restaurantes, un escenario para conciertos y eventos culturales, además de un parqueadero subterráneo con capacidad para 350 vehículos, respondiendo a una de las mayores demandas de quienes frecuentan la zona. La expansión no se limita a sumar metros cuadrados. Se trata de la creación del llamado Distrito Cultural Unicentro, un parque urbano de más de 9.000 metros cuadrados que redefinirá la experiencia de los visitantes. Este espacio integrará naturaleza, gastronomía y cultura en un mismo lugar. Según información revelada por medios como Portafolio y La República, el proyecto contempla senderos peatonales, zonas verdes, espacios de encuentro y un escenario diseñado para conciertos y actividades artísticas al aire libre. Además, el diseño está a cargo de Balmori Associates, una firma internacional reconocida por su enfoque en urbanismo ecológico, lo que refuerza el componente ambiental de la obra. Uno de los mayores atractivos del proyecto será su oferta gastronómica. El plan incluye siete restaurantes integrados al entorno natural, pensados para ofrecer experiencias al aire libre en medio de zonas verdes. A esto se suma un escenario cultural que permitirá la realización de conciertos, eventos y actividades comunitarias, marcando un giro hacia un modelo de centro comercial más enfocado en experiencias que en consumo tradicional. Este enfoque sigue una tendencia global en la que los grandes complejos comerciales evolucionan hacia espacios híbridos donde convergen entretenimiento, cultura y bienestar. La movilidad es otro de los ejes clave de la ampliación. El proyecto contempla la construcción de un nuevo sótano —incluso con posibilidad de dos niveles— que sumará 350 cupos de parqueo. Aunque se perderán algunos espacios en superficie, esta nueva infraestructura busca optimizar el acceso vehicular, reducir la congestión y mejorar la experiencia de llegada al centro comercial. De acuerdo con datos citados por Portafolio, Unicentro recibe cerca de 8.000 vehículos diarios, lo que explica la necesidad urgente de modernizar su capacidad de parqueo. La entrega total del proyecto, incluyendo el parque urbano y sus componentes culturales, está proyectada hacia 2027, dependiendo del avance de las etapas constructivas y los permisos requeridos.