El sureste de Madrid se prepara para recibir uno de los proyectos comerciales más ambiciosos de los últimos años. Justamente, OMO Retail impulsa la construcción del Parque Comercial El Cañaveral, que se convertirá en el mayor parque de medianas superficies de la capital. Con una superficie bruta arrendable (SBA) de 77.000 metros cuadrados, más de 50 locales y operadores, y una inversión que supera los 100 millones de euros, este nuevo centro comercial combinará compras, ocio, restauración y deporte en un formato abierto y moderno. El Parque Comercial El Cañaveral se ubicará en el barrio de El Cañaveral, dentro del distrito de Vicálvaro, en el corredor de expansión del sureste madrileño. Esta zona destaca por su fuerte crecimiento demográfico. Actualmente concentra alrededor de 210.000 residentes, pero su área de influencia superará los 350.000 habitantes gracias al desarrollo de más de 53.000 nuevas viviendas en ámbitos cercanos como Los Berrocales, Los Ahijones, Valdecarros y Los Cerros. Esta expansión residencial explica la necesidad de nuevo suelo comercial. El Cañaveral presenta todavía un déficit de superficie comercial respecto a la media nacional, por lo que el nuevo parque llega para cubrir esa demanda y convertirse en el principal nodo comercial del sureste de Madrid. En cuanto a accesibilidad, el proyecto goza de excelente conectividad: dispone de conexión directa con la R-3, proximidad a las autovías A-2 y A-3, y se encuentra a solo unos 20 minutos del centro de Madrid y 15 minutos del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Además, contará con más de 2200 plazas de aparcamiento para vehículos y cerca de 200 para motocicletas, orientado especialmente al tráfico rodado. El diseño del Parque Comercial El Cañaveral se articula en cinco grandes zonas pensadas para generar sinergias entre operadores y maximizar el tiempo de permanencia de los visitantes: Este mix diversificado (alimentación, moda, hogar, restauración, ocio y servicios) va más allá del concepto tradicional de centro comercial y apuesta por convertirse en un destino de experiencia. Los parques de medianas superficies en formato abierto están ganando terreno en España, especialmente en áreas de nueva urbanización donde la demanda crece al ritmo del desarrollo residencial. La inversión superior a los 100 millones de euros no solo impulsará la actividad constructora actual, sino que una vez operativo generará más de 1500 empleos directos e indirectos. De esta forma, el Parque Comercial El Cañaveral se consolidará como uno de los principales motores económicos del sureste madrileño. En el ranking nacional, este proyecto será el mayor parque de medianas superficies de Madrid Capital, el segundo más grande de la Comunidad de Madrid y el séptimo a nivel nacional dentro de su categoría. La apertura está prevista para finales de 2027, concretamente hacia octubre o noviembre. El proyecto ya ha iniciado obras tras colocar la primera piedra, y cuenta con un alto grado de precomercialización: el 77% de la superficie ya está comprometida y más de 20 operadores han firmado contratos.