Febrero arrancó con un nuevo ajuste en las boletos de colectivo tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires. Desde el 1 de febrero, la tarifa en CABA se incrementó 2,8%, mientras que en el territorio bonaerense el ajuste fue mayor, de 4,5%. Ante este escenario, registrar la tarjeta SUBE es clave para quienes usan transporte público a diario ya que les permite acceder a descuentos y tarifas sociales para cuidar el saldo. Al hacerlo, se puede: Sin embargo, muchos usuarios desconocen que, periódicamente, el sistema requiere una validación o actualización de los datos para asegurar que los descuentos lleguen correctamente a sus destinatarios. Si viajás con una tarjeta SUBE física y tu descuento depende de un programa, es muy probable que debas gestionar la actualización. Este grupo incluye: Los pasajeros que acceden al descuento del 55% correspondiente a la Tarifa Social Federal no deberán realizar ningún trámite adicional. Esta tarifa especial es otorgada por el Gobierno nacional y se mantiene de forma automática. Este es el procedimiento estándar que se realiza a través de la plataforma “Mi Argentina” y que es la base de todos los trámites: Este programa, acumulable con la Tarifa Social, ofrece descuentos a quienes realizan una o más combinaciones en medios de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en un lapso de 2 horas. Con este sistema, disponible solamente para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada, el primer viaje siempre es a tarifa plena. El pago del segundo viaje será del 50% y de 75% a partir del tercer viaje. Este trámite gratuito permite a ciertas personas obtener un descuento en el transporte público (colectivos, trenes, subtes, etc.) usando la tarjeta SUBE. Pueden solicitar este beneficio las personas que pertenezcan a algunos de los siguientes grupos beneficiarios: Para poder solicitar la Tarifa Social Federal en tu SUBE necesitás: Además, en CABA también sube el Subte, el cual pasará de $ 1.259 a $ 1.336 (con SUBE registrada) y el Premetro cuesta $ 467,60.