Prohibirán subir con niños a los trenes y habrá vagones solo para adultos: dónde implementarán la medida. Foto: Shutterstock

Una nueva medida cambiará la forma en que se viajará en los trenes al introducir vagones en donde solamente podrán ingresar adultos, prohibiendo así la entrada a niños menores de 12 años. Esta decisión generó polémicas al crear este tipo de servicio.

Se trata de la compañía ferroviaria francesa TGV Inoui, parte del grupo Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses, que implementará esta decisión en diferentes trenes de alta velocidad. De esta manera, los pasajeros tendrán esta nueva alternativa como clase premium.

Prohibirán subir con niños a los trenes y habrá vagones solo para adultos: dónde implementarán la medida. Foto: Creative Commons

¿Dónde implementarán este tipo de trenes?

La restricción ya está activa en Francia en los nuevos servicios de la clase Óptima Plus (y en algunos casos Óptima), disponible principalmente en rutas de TGV de alta velocidad, comenzando por el trayecto París-Lyon.

Según la empresa, esta opción se dirige especialmente a viajeros de negocios y personas que buscan “máximo confort” y “experiencia de viaje especial” con asistencia personalizada y mayor flexibilidad. Por tal motivo, la edad mínima será de 12 años para estos vagones.

No obstante, la empresa aclaró que no es una prohibición total de viajar con niños en tren, ya que siguen existiendo las clases habituales donde las familias pueden subir sin problema.

Además, destacan que paquetes infantiles o descuentos para niños no están disponibles en estos vagones premium (algo que ya ocurría en ofertas anteriores como Business Première).

Trenes para adultos: las críticas ante la polémica medida

La medida generó rápidamente un fuerte rechazo. Familias que viajan con niños pequeños y organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de la infancia manifestaron su oposición, al considerar que la prohibición fomenta una forma de discriminación y exclusión.

Una de las críticas más contundentes vino de la Alta Comisionada francesa para la Infancia, Sarah El Haïry. La funcionaria calificó la decisión de “escandalosa” y afirmó que “viajar con niños no es un inconveniente que haya que eliminar, sino una realidad cotidiana que merece ser acompañada y facilitada”.

En esa misma línea, exigió políticas públicas más amigables con las familias y anunció que mantendrá una reunión con Jean Castex, director general del grupo SNCF, para analizar a fondo el alcance y las consecuencias de esta medida.

¿Qué respondió la empresa?

Hasta ahora, TGV Inoui no difundió ningún comunicado oficial respecto de la controversia. La única explicación pública llegó de Gaëlle Babault, directora de ofertas de la empresa, quien buscó minimizar el alcance del nuevo servicio.

“Nuestra oferta Optimum ocupa menos del 8% del espacio en un TGV Inoui y solo de lunes a viernes. Esto significa que el 92% de los asientos permanece disponible para todos, y el 100% durante los fines de semana”, señaló en sus redes sociales.

Si bien la medida desató un intenso debate en Francia, no se trata de un caso aislado dentro del transporte ferroviario europeo.

En Italia, por ejemplo, Trenitalia incorporó en algunas rutas un “Área de Silencio”, pensada para pasajeros que prefieren viajar sin ruidos ni interrupciones.