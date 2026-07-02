Después de permanecer sumergido durante más de 1.600 años, parte de uno de los monumentos más famosos de la historia volvió a salir a la luz.

Un equipo internacional de arqueólogos logró recuperar enormes bloques del legendario Faro de Alejandría, considerado una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo.

El descubrimiento representa uno de los avances más importantes de la arqueología submarina de los últimos años y permitirá reconstruir digitalmente cómo era esta gigantesca obra de ingeniería que guiaba a los barcos.

Fuente: GEDEON Programmes/CEAlex

Cómo fue el hallazgo del Faro de Alejandría y por qué el descubrimiento es tan importante

La recuperación de las piezas forma parte del proyecto internacional PHAROS, una iniciativa que reúne al Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) de Francia, el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto y la Fundación Dassault Systèmes.

Durante la última expedición, los arqueólogos lograron extraer 22 bloques monumentales que pertenecían a esta construcción. Entre ellos hay dinteles, jambas, umbrales y enormes losas de piedra que pesan entre 70 y 80 toneladas cada una .

Aunque las ruinas permanecían bajo el agua desde hace siglos y algunas habían sido identificadas en expediciones anteriores, los avances tecnológicos actuales permitieron rescatar las piezas de mayor tamaño y estudiarlas con un nivel de detalle nunca antes alcanzado.

Cada bloque será sometido a un proceso de fotogrametría y escaneo tridimensional para crear un modelo digital exacto. Luego, arqueólogos, arquitectos, historiadores y especialistas en reconstrucción virtual trabajarán conjuntamente para volver a ensamblar el monumento de forma digital.

Fuente: GEDEON Programmes/CEAlex

Cómo era el Faro de Alejandría, quién lo construyó y por qué fue una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo

El Faro de Alejandría fue construido a comienzos del siglo III a. C., durante el reinado de Ptolomeo I Sóter, y su diseño estuvo a cargo del arquitecto griego Sóstrato de Cnido.

Levantado sobre la isla de Faro, a la entrada del puerto de Alejandría, alcanzaba una altura estimada superior a los 100 metros, lo que lo convirtió durante muchos siglos en una de las construcciones más altas creadas por el ser humano.

Su función principal era orientar a las embarcaciones que navegaban por el Mediterráneo . Durante el día, la torre servía como referencia visual, mientras que por la noche un gran fuego, reflejado mediante espejos metálicos, permitía que los marinos identificaran la costa desde varios kilómetros de distancia.

Además de su utilidad para la navegación, el edificio simbolizaba el poder económico y científico de Alejandría, que fue uno de los principales centros culturales del mundo antiguo.

Por su tamaño, innovación arquitectónica e importancia histórica, el Faro de Alejandría fue reconocido como una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo, junto con construcciones emblemáticas como la Gran Pirámide de Guiza y los Jardines Colgantes de Babilonia.

Por qué el Faro de Alejandría terminó bajo el mar

El monumento sufrió durante siglos el impacto de numerosos terremotos que afectaron la costa mediterránea de Egipto . Los más devastadores ocurrieron entre los siglos X y XIV, provocando el colapso progresivo de la estructura.

Finalmente, un fuerte terremoto registrado en 1303 dejó al faro prácticamente destruido. Años después, muchas de sus piedras fueron reutilizadas para construir la Fortaleza de Qaitbay, una fortificación levantada en el mismo lugar durante el siglo XV.

Sin embargo, una gran cantidad de bloques quedó dispersa en el fondo del puerto de Alejandría, donde permaneció oculta durante más de 1.600 años.

Los investigadores consideran que la reconstrucción digital permitirá resolver interrogantes históricos sobre la arquitectura original del edificio y ofrecer una representación mucho más precisa de una de las obras de ingeniería más impresionantes de la Antigüedad.

Además, servirá para preservar virtualmente este patrimonio y facilitar futuras investigaciones sobre una construcción que marcó un antes y un después en la historia de la navegación y la arquitectura.