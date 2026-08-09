Colocar bicarbonato de sodio encima de la carne a la parrilla: para qué se utiliza y por qué aconsejan llevarlo a cabo,

De acuerdo con información del Servicio Forestal de los Estados Unidos, a través de su plataforma Smokey Bear enfocada en la prevención de incendios, el bicarbonato es eficaz para apagar este tipo de fuego leve, algo común durante una “carnita asada” al aire libre.

Este ingrediente puede ayudar a controlar pequeñas llamas que se generan cuando la grasa o el aceite de los alimentos cae sobre el fuego en parrillas, sartenes o asadores.

El bicarbonato de sodio es un producto habitual en la cocina, sobre todo en la repostería y en distintos remedios caseros. No obstante, también puede convertirse en un aliado útil al momento de preparar carne asada, especialmente en temas de seguridad.

Bicarbonato de sodio en la carne asada: para qué sirve y cómo usarlo

El funcionamiento del bicarbonato de sodio es sencillo: al exponerse al calor, libera dióxido de carbono, lo que reduce el oxígeno disponible y debilita las llamas. No es inflamable, lo que lo convierte en una opción segura en medios donde el viento puede propagar el fuego con facilidad.

Es crucial no reemplazarlo por otros polvos como harina, azúcar o maicena, dado que estos pueden ser inflamables bajo ciertas circunstancias. Por tanto, el bicarbonato es el único recomendado para esta finalidad.

En síntesis, el bicarbonato puede ser un recurso relevante para mitigar el riesgo de fuego y humo excesivo durante una carne asada, siempre que se trate de llamas leves y controlables.

Estudios publicados en ScienceDirect indican que este compuesto puede ser eficaz para suprimir pequeñas llamas provocadas por grasa, aunque su efectividad está sujeta a factores como el tamaño de las partículas, la forma en que se dispersa y la intensidad del aire. Por esta razón, se aconseja utilizarlo como medida preventiva y no como solución ante incendios mayores.

¿Qué efectos tiene el bicarbonato de sodio en el organismo humano?

El bicarbonato de sodio no es únicamente efectivo para la limpieza y la eliminación de manchas; se le atribuyen múltiples beneficios para la salud y el bienestar. Estos incluyen: