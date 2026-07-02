Ni lavandina ni detergente: cómo limpiar las compras del supermercado y dejar todo desinfectado para que las bacterias no entren a tu casa Fuente: IA

Las bolsas, envases y productos que llegan del supermercado pasan por numerosas manos antes de entrar a casa y aunque el riesgo de transmisión de enfermedades por superficies suele ser bajo en la mayoría de los casos, muchas personas prefieren incorporar hábitos de higiene para mantener limpios los productos que manipulan a diario.

Uno de los métodos más utilizados es preparar una mezcla de alcohol al 70% y agua, una solución práctica que permite limpiar envases de plástico, vidrio, latas y otros productos cerrados sin recurrir a lavandina ni detergentes.

¿Por qué recomiendan limpiar las compras con alcohol al 70%?

El alcohol al 70% es uno de los desinfectantes más utilizados para superficies porque combina una buena capacidad de eliminación de microorganismos con una rápida evaporación.

Ni lavandina ni detergente: cómo limpiar las compras del supermercado y dejar todo desinfectado para que las bacterias no entren a tu casa Fuente: IA

Cuando se aplica sobre envases cerrados, ayuda a remover suciedad superficial y contribuye a reducir la presencia de bacterias y otros microorganismos que puedan encontrarse sobre el exterior de los productos.

Por eso, muchos especialistas recomiendan utilizarlo para limpiar las compras antes de guardarlas en la alacena o la heladera, especialmente cuando se trata de productos de uso frecuente.

Cómo preparar la mezcla de agua y alcohol para desinfectar las compras

La preparación es muy sencilla y solo requiere dos ingredientes :

Ingredientes

7 partes de alcohol etílico al 96%.

3 partes de agua potable.

Con esta proporción se obtiene una solución con una concentración cercana al 70% de alcohol, considerada una de las más eficaces para la limpieza de superficies.

Ni lavandina ni detergente: cómo limpiar las compras del supermercado y dejar todo desinfectado para que las bacterias no entren a tu casa Fuente: IA

Una vez preparada, puede colocarse en un pulverizador para facilitar su aplicación.

Cómo limpiar correctamente los productos del supermercado

Colocar las compras sobre una superficie limpia. Pulverizar ligeramente la mezcla sobre los envases de plástico, vidrio, metal o cartón plastificado. Pasar un paño limpio o una toalla de papel para distribuir el producto. Dejar secar al aire antes de guardar cada artículo.

Este método resulta especialmente útil para:

Latas de alimentos.

Botellas.

Envases de plástico.

Frascos de vidrio.

Paquetes completamente cerrados.

Qué productos no conviene limpiar con esta mezcla

No todos los alimentos deben pulverizarse con alcohol, ya que las frutas, verduras, carnes, quesos, panificados y cualquier alimento que vaya a consumirse directamente no deben desinfectarse con esta solución. En esos casos, lo recomendable es seguir los métodos específicos de higiene para cada tipo de alimento.

Además, tampoco se aconseja aplicar grandes cantidades de alcohol sobre envases de cartón muy absorbentes , ya que podrían deteriorarse.

Otros consejos para mantener una buena higiene en casa

Además de limpiar los envases, existen otras medidas que ayudan a mantener una correcta higiene al llegar del supermercado: