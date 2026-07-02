El inicio de julio llega con un cambio marcado en las condiciones del tiempo sobre gran parte del Cono Sur.

De acuerdo con el último informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el pronostico muestra un escenario dominado por la escasez de lluvias, el ingreso de aire polar y una fuerte amplitud térmica que impactará de lleno en el área agrícola.

Mientras las precipitaciones se retiran de la mayor parte del territorio productivo, el clima entra en una fase más seca y estable, aunque con contrastes térmicos importantes: máximas por encima de lo normal en el norte y heladas generalizadas en el centro y sur del país.

Julio comienza con frío intenso y escasas lluvias en Argentina: se profundiza el cambio de patrón climático. Fuente: Pixabay

El “antidiluvio” se instala: por qué se prevé el fin de las lluvias y un inicio de julio dominado por la sequedad

El primer gran rasgo del escenario climático para los días del 2 al 8 de julio es la fuerte disminución de las precipitaciones.

Según los datos, la mayor parte del área agrícola en Argentina recibirá acumulados escasos, generalmente por debajo de los 10 mm, lo que refuerza la idea de un período dominado por la estabilidad atmosférica.

Solo algunos sectores muy puntuales del norte del país y regiones limítrofes podrían registrar eventos moderados, mientras que la Patagonia cordillerana mantiene la posibilidad de lluvias y nevadas aisladas.

Este “corte” en la actividad de precipitaciones genera un cambio clave para el inicio del mes: menos recarga de humedad en suelos y mayor dependencia de reservas previas en zonas productivas.

Clima en Argentina: arranca julio con menos lluvias, aire polar y fuertes contrastes térmicos. Fuente: FreePik

Ingreso de aire polar y heladas en expansión: el giro térmico que cambia el invierno

El segundo aspecto central del pronóstico es la llegada de una masa de aire frío de origen polar, que avanzará desde el sur hacia gran parte del territorio nacional. Este sistema provocará un descenso significativo de las temperaturas mínimas, con heladas que se extenderán desde el oeste del área agrícola hacia regiones más amplias del centro del país.

En zonas serranas y cordilleranas, incluso se esperan registros bajo cero de forma generalizada, mientras que sectores del centro y sur de la región pampeana enfrentarán heladas localizadas y, en algunos casos, de mayor intensidad.

El contraste será notable con el norte, donde las temperaturas máximas podrían superar los 30°C en forma puntual.

Cómo influye el cambio de clima en la siembra, los cultivos y la campaña agrícola de invierno

El nuevo escenario climático no solo define el tiempo atmosférico, sino que también tiene consecuencias directas sobre la actividad agropecuaria. La combinación de escasas lluvias y temperaturas extremas puede afectar tanto el desarrollo de cultivos de invierno como la planificación de tareas en el campo.

La falta de precipitaciones limita el aporte de humedad en momentos clave, mientras que las heladas generalizadas pueden generar estrés térmico en lotes expuestos o en etapas sensibles de desarrollo. A su vez, las condiciones más estables también permiten avanzar con labores agrícolas, lo que genera un equilibrio entre riesgos y oportunidades operativas.

En este contexto, el seguimiento de los próximos informes meteorológicos será clave para anticipar la evolución del clima durante el resto de julio, un mes que comienza con señales claras de cambio en el patrón atmosférico regional.