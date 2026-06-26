En esta noticia Formas de incluir la bicicleta fija en tu rutina semanal

Hacer diez minutos de bicicleta fija puede resultar tan eficaz como un entrenamiento intenso, además de aportar grandes beneficios a la salud.

Este protocolo se ejecutó tres veces por semana y los resultados fueron realmente sorprendentes.

Bici fija: un estudio científico reveló cuántos minutos de este ejercicio equivalen a un entrenamiento intenso. (Foto: Archivo)

Así lo afirmó un reciente estudio de la Sociedad Americana de Fisiología, cuyos hallazgos desafían la creencia común sobre el tiempo requerido para lograr un entrenamiento que genere mejoras significativas en la capacidad pulmonar, la resistencia y otros aspectos físicos clave.

Según lo informado por el portal de Menshealth, durante ocho semanas, los investigadores monitorearon de manera minuciosa las condiciones de los participantes y observaron que todos ellos experimentaron:

Mejoras en la capacidad pulmonar.

Aumento de la resistencia aeróbica y anaeróbica, lo que implica un incremento en la fuerza muscular.

Aumento en el flujo sanguíneo total.

sprints de 4 segundos en bicicleta fija

Formas de incluir la bicicleta fija en tu rutina semanal

El uso de la bicicleta fija dentro de su rutina de ejercicio representa una opción accesible y con numerosos beneficios. A continuación, se presentan algunas recomendaciones que permitirán optimizar estos breves pero intensos entrenamientos:

Calentá antes de empezar : Dedicale unos minutos a calentar para preparar tu cuerpo. Esto puede incluir estiramientos ligeros y un pedaleo suave durante 3 a 5 minutos.

: Dedicale unos minutos a calentar para preparar tu cuerpo. Esto puede incluir estiramientos ligeros y un pedaleo suave durante 3 a 5 minutos. Establecé un horario : Elegí días específicos de la semana para asegurarte de cumplir con los tres entrenamientos. Por ejemplo, podrías optar por lunes, miércoles y viernes.

: Elegí días específicos de la semana para asegurarte de cumplir con los tres entrenamientos. Por ejemplo, podrías optar por lunes, miércoles y viernes. Prepará el espacio : Asegurate de tener un lugar cómodo y bien ventilado para usar la bicicleta fija, evitando distracciones que puedan interrumpir tus sprints.

: Asegurate de tener un lugar cómodo y bien ventilado para usar la bicicleta fija, evitando distracciones que puedan interrumpir tus sprints. Seguí la rutina de sprints : Recordá que la clave está en realizar los sprints de cuatro segundos con descansos cortos. Ajustá el nivel de resistencia según tu capacidad para mantener la intensidad.

: Recordá que la clave está en realizar los sprints de cuatro segundos con descansos cortos. Ajustá el nivel de resistencia según tu capacidad para mantener la intensidad. Escuchá a tu cuerpo: Si te sentís fatigado, no dudes en tomar un descanso adicional. Es importante priorizar tu bienestar y evitar lesiones.

Es esencial que se realicen consultas y chequeos médicos antes de iniciar cualquier programa de entrenamiento físico.