Ni chía ni girasol: la semilla llena de omega-3 y magnesio que disminuye el colesterol y ayuda a bajar de peso





Adoptar una alimentación saludable y equilibrada es esencial para mantener un cuerpo fuerte y en óptimas condiciones. Sin embargo, muchas personas enfrentan el desafío de identificar los alimentos clave que nutren adecuadamente el organismo.

En este sentido, las semillas emergen como opciones ideales para enriquecer la ingesta de minerales y nutrientes. Entre ellas, existe una que es clave para reducir el colesterol y ayudarte a bajar de peso.

¿Cuál es la semilla que ayuda a disminuir el colesterol?

Se trata de la semilla de lino o también denominada Linum usitatissimum, son una de las fuentes más ricas de omega 3, según indica Mayo Clinic.

Este compuesto disminuye la inflamación y es fundamental para cuidar la salud del corazón. También aporta vitamina B1, clave para la producción de energía.

Sus nutrientes, como el magnesio y potasio, son esenciales para el sistema nervioso y la función muscular. Información nutricional de las semillas de lino

Valor nutricional Por porción (100 g) Energía 534 kcal Proteínas 18,3 g Carbohidratos 28,9 g Fibras 27,3 g Magnesio 392 mg Calcio 211 mg Zinc 7,8 mg Omega-3 6,3 g Fósforo 6,15 mg

¿Cuáles son los sorprendentes beneficios de consumir semillas de lino regularmente?

Además de ser una de las semillas más valoradas por sus propiedades nutricionales, el lino brinda numerosos beneficios a quienes lo consumen de manera habitual. Algunos de ellos son:

Reduce el colesterol: especialistas afirman que ingerir entre 30 y 50 gramos de este alimento al día puede disminuir el colesterol total en un 6-13% y el colesterol malo (LDL) hasta en un 18%. Este efecto es especialmente evidente en personas jóvenes, donde las dietas modernas suelen carecer de grasas saludables.

Es antiinflamatorio: el Omega 3 presente puede ayudar a disminuir los marcadores inflamatorios y prevenir enfermedades crónicas. También alivia los síntomas de artritis.

Ayuda a bajar de peso: su alto contenido en fibra genera una sensación de saciedad, que reduce el consumo calórico. Además, su capacidad para equilibrar los niveles de glucosa en sangre favorece la quema de grasa abdominal.

Reduce el estreñimiento: la fibra en las semillas promueve el tránsito intestinal y aumenta el volumen de heces del cuerpo.

la fibra en las semillas promueve el tránsito intestinal y aumenta el volumen de heces del cuerpo. Mejora la salud cardiovascular: el consumo regular de linaza optimiza el funcionamiento de los vasos sanguíneos, reduce los triglicéridos y evita la acumulación de placa arterial.

Previene la osteoporosis: su contenido de calcio, magnesio y fósforo ayuda a mantener la salud ósea y prevenir diversas afecciones, como la osteoporosis.

¿Cómo incorporar semillas de lino molidas para mejorar tu salud?

Para aprovechar al máximo los beneficios de esta semilla, es fundamental consumirla molida, ya que esto facilita la digestión y la absorción de nutrientes. Este alimento se puede añadir a los desayunos con yogures, licuados o avenas. Además, muchas personas incorporan la semilla en panes o galletas.

