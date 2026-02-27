Una nueva investigación del Comité Selecto sobre China de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sacudió el debate geopolítico sobre la presencia de infraestructura espacial china en América Latina y, en particular, Argentina. El informe, titulado “Atrayendo a Latinoamérica a la Órbita de China”, pone el foco sobre una red de estaciones terrestres y telescopios que, según Washington, servirían no solo para cooperación científica, sino también para potenciar capacidades de inteligencia y vigilancia del Ejército Popular de Liberación chino (EPL). El informe presentado por el Comité Selecto sobre China de la Cámara de Representantes de Estados Unidos detalla que el gigante asiático ha desarrollado una red de al menos 11 instalaciones espaciales, distribuidas en Argentina, Brasil, Bolivia, Venezuela y Chile. Según precisa el documento, las bases incluyen estaciones terrestres para seguimiento de satélites, radiotelescopios y otros equipos que, aunque se presentan como proyectos civiles, podrían utilizarse con fines militares o de recopilación de inteligencia. En el caso argentino, uno de los puntos que genera debate es el nivel de supervisión local sobre las actividades que se realizan dentro del predio, ya que, según trascendió en distintos análisis internacionales, el acuerdo original no contempla mecanismos de inspección permanente por parte de autoridades argentinas. Para Washington, estas bases podrían integrarse a un sistema más amplio de recopilación de datos estratégicos, apoyo a operaciones satelitales y la eventual asistencia a sistemas de armas de precisión, por lo que la presencia china en el Cono Sur es vista como un factor de riesgo geopolítico. El presidente del Comité Selecto, John Moolenaar, enfatizó en la preocupación que genera la instalación de las bases chinas en diferentes puntos de América Latina y el impacto geopolítico que esto genera. En este sentido, el funcionario declaró: “Gran parte de la vida cotidiana estadounidense depende de los satélites que vuelan sobre nosotros, y por eso las operaciones espaciales de China son motivo de grave preocupación”, aseveró. Además, aseguró que “China solo está invirtiendo en operaciones espaciales en Latinoamérica para impulsar su agenda y socavar la influencia de Estados Unidos en el espacio”, sostuvo. Por su parte, John Moolenaar fue contundente al expresar que Donald Trump “ha actuado con decisión para confrontar la influencia maligna de China en el hemisferio occidental”. En tanto, el presidente del Comité Selecto hizo un llamado de advertencia a las naciones más cercanas a Washington e indicó: “Nuestros aliados deben actuar con prontitud según las recomendaciones de este informe y detener la expansión de la infraestructura espacial china”, concluyó.