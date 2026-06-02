Se aproxima el eclipse solar más largo del siglo y no se podrá volver a ver porque tardará más de 100 años en repetirse. Se podrá observar desde distintos puntos del mundo, con diferentes niveles de visibilidad según la ciudad.

En Estados Unidos, desafortunadamente, no se podrá ver en su fase total. Esto se debe a que iniciará sobre el océano Atlántico oriental y se desplazará a través hacia Oriente medio. Será el 2 de agosto de 2027.

Llega el eclipse solar más largo del siglo: el día se convertirá en noche y no se repetirá en 157 años Fuente: Archivo

Llega el eclipse solar más largo del siglo: ¿Desde qué ciudades se podrá ver este evento?

El recorrido del eclipse comenzará sobre el océano Atlántico oriental y se desplazará hacia Oriente Medio y el norte de África a través del estrecho de Gibraltar entre España y Marruecos.

También se podrá apreciar en su totalidad en Asia Central e Islas del océano Índico. Las siguientes ciudades son las mejores para ver el eclipse:

Cádiz y Málaga , en el sur de España.

Gibraltar

Tánger , Marruecos

Orán , Argelia

Sfax , Túnez

Bengasi , Libia

Luxor, en el centro de Egipto

Yeda y La Meca, en el suroeste de Arabia Saudita

Saná, en el oeste de Yemen

La punta del Cuerno de África en el extremo noreste de Somalia

Islas en el Territorio Británico del Océano Índico

El día se convertirá en noche y no se repetirá en más de 156 años: ¿Cuánto durará el eclipse más largo del siglo?

La duración máxima de este eclipse será visible desde Egipto y será de 6 minutos y 22 segundos. A su vez, el evento se podrá ver de forma parcial en el extremo oriental de Maine, Estados Unidos, algunas provincias de Canadá, el sur de Groenlandia, Islandia, Irlanda y Gran Bretaña. El tiempo podrá variar según la localización desde la que se aprecia el evento.

¿Cuándo se volverá a ver el eclipse?