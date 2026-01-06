Japón evitó criticar a Donald Trump tras la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, una señal clara de alineamiento estratégico en medio de la tensión global. La postura de Tokio refuerza la idea de que otra potencia se une al gigante de occidente y ya están listos para defenderse de cualquier ataque, con China como telón de fondo.

El gesto no es aislado: llega cuando el gobierno japonés viene advirtiendo sobre riesgos crecientes en Asia oriental y la necesidad de prepararse ante un eventual conflicto en torno a Taiwán. El silencio frente a Washington convive con un mensaje firme hacia Pekín.

¿Por qué Japón no criticó a Trump por Venezuela?

La primera ministra Sanae Takaichi evitó mencionar a Trump o la operación militar y se limitó a reafirmar el respeto por la democracia, la libertad y el Estado de derecho. También priorizó la seguridad de los ciudadanos japoneses y la coordinación con países aliados.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón adoptó una línea similar, sin condenar explícitamente la acción estadounidense. Para Tokio, una crítica directa habría puesto en riesgo su alianza clave con Estados Unidos, en un contexto regional cada vez más inestable.

¿Qué relación tiene esta postura con la defensa de Taiwán frente a China?

Funcionarios japoneses advirtieron que la acción de Washington podría debilitar los argumentos internacionales contra el uso de la fuerza. En particular, alertaron sobre el impacto que este precedente tendría en un eventual conflicto por Taiwán.

Japón ya había expresado su preocupación por el aumento de la presión militar china sobre la isla. En ese marco, reforzar la alianza con Washington y avanzar en planes de defensa conjunta aparece como una señal directa: Tokio se posiciona junto a Estados Unidos ante cualquier intento de cambio del statu quo en Asia.