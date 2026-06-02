El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que en 2027 los trabajadores y jubilados podrán ahorrar hasta u$s 9.000 anuales en una cuenta de ahorro médico con triple ventaja fiscal —conocida como HSA— si cuentan con cobertura familiar. Para planes individuales, el tope sube a u$s 4.500. Ambos montos fueron ajustados por inflación y publicados oficialmente en el Revenue Procedure 26-24 .

Las HSA están disponibles para quienes tienen planes de salud de deducible alto (HDHP), ya sea a través de un empleador o del mercado del Affordable Care Act. Más de 59 millones de estadounidenses ya cuentan con una, según datos de Devenir —empresa especializada en soluciones e investigación sobre HSA— y el Consejo HSA de la Asociación Americana de Banqueros.

¿Cuánto permite ahorrar el IRS con una HSA en 2027?

Los nuevos límites superan los topes de 2026, cuando el máximo era de u$s 4.400 para cobertura individual y u$s 8.750 para cobertura familiar. El IRS actualiza estos montos cada año según la inflación.

Montos actualizados para 2027

Cobertura individual: u$s 4.500

Cobertura familiar: u$s 9.000

La ventaja fiscal es triple: los aportes son deducibles del ingreso imponible, los fondos crecen sin tributar y los retiros para gastos médicos calificados están exentos de impuestos. La cuenta se abre y gestiona de forma online a través de un proveedor autorizado.

Los nuevos límites superan los topes de 2026, cuando el máximo era de u$s 4.400 para cobertura individual y u$s 8.750 para cobertura familiar. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Quiénes califican para este beneficio del IRS?

El requisito central es estar inscrito en un plan HDHP. Según KFF, una organización independiente de investigación en políticas de salud, el 31% de las empresas con cobertura médica ofrecían planes de este tipo en 2025. Quienes no acceden por su empleador pueden contratarlo en el mercado del ACA.

La ley de reforma fiscal “big beautiful bill”, aprobada en julio de 2025, amplió la elegibilidad de planes del ACA para HSA, aunque eliminó los subsidios que reducían las primas para millones de asegurados . Expertos del Center on Budget and Policy Priorities —un centro de análisis de políticas públicas con sede en Washington— advierten que el beneficio favorece principalmente a quienes pueden dejar los fondos invertidos a largo plazo.

¿Quién puede abrir una HSA?

Trabajadores con plan HDHP a través de su empleador

Personas con plan HDHP contratado en el mercado del ACA

Jubilados menores de 65 años con cobertura HDHP activa

Los beneficiarios de Medicare no pueden realizar nuevos aportes a una HSA, aunque sí pueden usar los fondos ya acumulados.