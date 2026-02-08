Estados Unidos ha presentado una nueva iniciativa federal que ha reavivado el debate en torno a la carrera global por la supremacía tecnológica. La orden ejecutiva que la regula, emitida desde la Casa Blanca, ha suscitado reacciones inmediatas debido a la magnitud de los recursos y el nivel de coordinación científica que propone. A pesar de que no se han detallado públicamente todas las fases del programa, el Gobierno ha indicado que se trata de un proyecto con impacto directo en áreas sensibles para la seguridad nacional. El Proyecto Génesis es un programa nacional orientado a acelerar el desarrollo científico mediante inteligencia artificial. La orden ejecutiva que lo creó establece la integración de laboratorios, supercomputadoras y repositorios de datos en una plataforma unificada. El plan prevé una infraestructura capaz de: Con esta base, el Gobierno busca aumentar la velocidad de descubrimientos y mejorar su capacidad estratégica en campos decisivos. La iniciativa contempla la creación de alianzas con universidades, empresas tecnológicas y laboratorios nacionales, todo ello bajo rigurosos protocolos de ciberseguridad. A través de esta red integrada, Washington busca consolidar su liderazgo tecnológico y incrementar la brecha con China en la carrera global por la innovación. La implementación abarcará la selección de al menos 20 desafíos científicos prioritarios y la coordinación de todas las agencias federales para su abordaje a través de la plataforma del programa. Entre las áreas destacadas se encuentran: