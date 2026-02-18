China enfrentó a Estados Unidos con algo mucho más efectivo que tropas militares: dinero, tecnología y una paciencia estratégica que no se tomó en serio. Mientras Washington miraba hacia otros frentes, Beijing fue tejiendo una red de vínculos económicos en América Latina que hoy empieza a mostrar su verdadera dimensión. El último movimiento en ese tablero tiene nombre propio: Brasil. El gigante sudamericano fue elegido por China como el eje central de su expansión automotriz en la región, un sector que no es menor ni casual. Los autos son industria, son empleo, son infraestructura, son tecnología. Y cuando una potencia decide instalar su industria automotriz en el corazón productivo de otra nación, no está hablando solo de negocios. Está hablando de presencia, de influencia y de largo plazo. Durante años, Beijing fue construyendo las condiciones para este momento: acuerdos de cooperación, líneas de financiamiento, presencia diplomática y una industria automotriz propia que maduró a velocidad inusitada hasta convertirse en competidora directa de las grandes marcas. El plan que ahora se ejecuta sobre Brasil contempla varios niveles simultáneos. En la superficie, exportaciones masivas de vehículos, con un énfasis particular en los segmentos eléctrico e híbrido, donde China ya ocupa una posición de liderazgo que sus competidores tradicionales aún no lograron revertir. Más abajo, acuerdos de cooperación industrial que implican no solo vender productos terminados, sino instalar capacidades productivas dentro del territorio. Y en la base, condiciones económicas preferenciales diseñadas para que Brasilia encuentre en China un socio más conveniente que cualquier alternativa occidental. La estrategia tiene una lógica implacable. Brasil es la novena economía del mundo, la más grande de América Latina por un margen considerable, y cuenta con un mercado interno de más de 200 millones de personas con una demanda automotriz creciente. Para China, que necesita expandir sus exportaciones industriales frente a la presión arancelaria que enfrenta en Europa y Estados Unidos, Brasil no es solo un destino: es una plataforma desde la cual proyectarse hacia toda la región. Si hay un sector donde China logró transformar su posición en tiempo récord, ese es el automotriz eléctrico. Hace diez años, nadie hubiera apostado por marcas como BYD, NIO o Chery en los mercados internacionales. Hoy esas mismas marcas compiten de igual a igual —y en algunos segmentos, superan— a Tesla, Volkswagen o Toyota. Pero los vehículos son apenas la punta visible de un iceberg mucho más profundo. China está ofreciendo a Brasil un paquete integral que incluye inversiones directas en infraestructura vial y logística, transferencia de tecnología para el desarrollo local del sector, financiamiento en condiciones que los organismos multilaterales occidentales raramente igualan y acuerdos de largo plazo que generan dependencia mutua, el tipo de vínculo que no se deshace con un cambio de gobierno ni con una declaración diplomática. Este modelo no es nuevo para Beijing. Ya lo aplicó en África, en Asia Central y en varios países de América del Sur con resultados que, más allá de las críticas que generan en Occidente, resultaron suficientemente atractivos para que los países receptores los aceptaran y renovaran. La diferencia ahora es la escala. Brasil no es un país pequeño que necesita desesperadamente inversión extranjera. Es una potencia regional con capacidad de negociación propia. Durante la mayor parte del siglo XX y la primera parte del XXI, América Latina fue tratada por Washington con una mezcla de condescendencia estratégica y descuido intermitente. La región estaba ahí, era importante cuando había crisis, y volvía a un segundo plano cuando la atención se desplazaba hacia otros frentes. Ese modelo de relacionamiento tiene un costo que ahora empieza a hacerse visible. China no cometió el mismo error. Beijing no miró a América Latina como un patio trasero ni como una zona de influencia que se mantiene sola. La trató como lo que es: un conjunto de economías con recursos naturales estratégicos, mercados en crecimiento y una creciente voluntad de diversificar sus alianzas. El avance sobre Brasil en el sector automotriz es, en ese sentido, mucho más que un acuerdo comercial. Es una declaración de intenciones sobre quién quiere liderar la próxima etapa de desarrollo industrial en América Latina. Si Washington no articula una respuesta creíble, el desplazamiento que China está ejecutando dejará de ser gradual para volverse irreversible.