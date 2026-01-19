Tres enemigos de Estados Unidos unieron sus Fuerzas Armadas y hay temor por una guerra global. Foto: Shutterstock

Las autoridades federales de Estados Unidos han aprobado un acuerdo militar de gran alcance con Perú, que implica una inversión valorada en más de 1,500 millones de dólares para apoyar el diseño, construcción y modernización de la principal base naval en el puerto del Callao, en la costa pacífica de ese país sudamericano.

Esta decisión forma parte de la cooperación estratégica entre ambos gobiernos y responde a intereses geopolíticos en la región.

El proyecto se realiza bajo los mecanismos oficiales de venta militar extranjera autorizada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que notificó formalmente al Congreso estadounidense sobre el plan, el cual deberá seguir un proceso de revisión legislativa antes de su implementación completa.

Información importante: Estados Unidos construye una base naval en Perú

La iniciativa no se trata de la creación de una base militar estadounidense independiente, sino de una venta de equipamiento, servicios técnicos y apoyo logístico a favor de la Marina de Guerra del Perú, con el objetivo de modernizar la infraestructura naval en el Callao, que es la instalación militar marítima más importante del país andino.

Estados Unidos continúa expandiendo su presencia militar en Latinoamérica y comienza la construcción de una base naval en Perú. Fuente: Archivo.

Este paquete que fue aprobado por Washington incluye trabajo de ingeniería, gestión de proyectos, construcción y supervisión, así como el posible traslado de hasta 20 representantes del gobierno estadounidense o contratistas privados por un periodo de hasta 10 años, quienes brindarían apoyo técnico y seguimiento de las obras.

El impacto en la región latinoamericana

Este movimiento ocurre en un contexto de creciente competencia entre Estados Unidos y otras potencias en América Latina, especialmente en infraestructura portuaria y militar. La base de Callao se encuentra a menos de cien kilómetros del megapuerto de Chancay, en Perú, una instalación financiada y construida con inversiones chinas que ha captado atención internacional como parte de la expansión de Beijing en la región.

La decisión de aprobar la venta militar refleja el interés de Estados Unidos por fortalecer la cooperación con aliados regionales, reforzar la presencia estratégica en puntos clave del Pacífico y contrarrestar influencias externas. Sin embargo, destacan la intención de no alterar el equilibrio militar en la región.

El plan también puede abrir puertas a colaboraciones futuras en materia de entrenamiento, intercambio de tecnología y fortalecimiento de relaciones diplomáticas, posicionando a Estados Unidos como un socio estratégico en el ámbito de la seguridad y la defensa en América Latina.