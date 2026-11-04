Un joven tuvo que apuñalar a un pitbull que atacó a su madre.

Un violento episodio se dio en las últimas horas cuando un perro pitbull atacó de manera feroz a su propia dueña dentro de una vivienda particular. Ante la desesperación de la situación, el hijo de la mujer intervino rápidamente y apuñaló al animal para salvarle la vida a su madre. Así, tanto la víctima como el joven terminaron internados en un centro de salud con diversas heridas.

La Justicia y la Policía iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias exactas en las que se desató el ataque animal. En las últimas horas, las autoridades sumaron una nueva prueba clave al expediente judicial que compromete el análisis de la escena mientras los peritos analizan cada detalle del caso.

¿Cómo fue el ataque del pitbull a una mujer?

El trágico momento se desencadenó de manera imprevista cuando el perro reaccionó contra la mujer de 39 años y le provocó profundas lesiones en distintas partes del cuerpo. Al escuchar los gritos desesperados por el ataque del pitbull, el joven reaccionó de inmediato, tomó un arma blanca, apuñaló y mató al animal para salvar a su madre.

Los efectivos policiales llegaron rápidamente al lugar tras un llamado de alerta al 911 y constataron la gravedad del escenario doméstico. Luego, La fiscalía a cargo ordenó peritajes en el domicilio y secuestró elementos de interés para determinar el contexto en el que vivía el animal.

El joven reaccionó ante la agresión del perro a su madre. Fuente: Shutterstock A_Lesik

Mientras la policía científica recolecta testimonios de los vecinos, los investigadores intentan establecer si existían antecedentes previos de agresividad. Sin embargo, las autoridades judiciales mantienen el hermetismo mientras evalúan la responsabilidad de los involucrados en el hecho.

El parte médico de la mujer y su evolución en el hospital