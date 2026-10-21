Durante esta semana, distintas categorías de consumo cotidiano cuentan con descuentos y opciones de financiación en COTO. Las promociones tienen vigencia desde el viernes 16 hasta el jueves 22 de octubre e incluyen productos de indumentaria, calzado, artículos deportivos y electrodomésticos seleccionados.

La variedad de propuestas permite encontrar beneficios tanto para quienes buscan renovar algún producto para el hogar como para quienes aprovechan el cambio de temporada para incorporar prendas, accesorios o calzado. Las condiciones varían según la categoría y el medio de pago utilizado.

Qué productos tienen descuentos esta semana

Entre las principales promociones aparecen los electrodomésticos seleccionados, que cuentan con hasta un 40% de descuento en un pago al abonar con efectivo, débito o crédito. El beneficio alcanza determinados productos dentro de la categoría y se mantiene durante el período establecido.

En indumentaria femenina, la promoción contempla un 50% de descuento y tres cuotas sin interés en vestidos, túnicas y pantalones de mujer. A su vez, las remeras y musculosas seleccionadas tienen un 40% de descuento y tres cuotas sin interés, una alternativa que combina reducción de precio con financiación.

Los accesorios también forman parte de la propuesta. Carteras, bolsos y billeteras cuentan con un 40% de descuento en un pago, siempre que se utilice efectivo, débito o crédito. De esta manera, la promoción abarca diferentes productos vinculados con la indumentaria y el uso cotidiano.

Foto: COTO, modificada con IA por El Cronista.

Descuentos en calzado y artículos deportivos

El calzado es otra de las categorías incluidas durante estos días. Hay un 40% de descuento en un pago en zapatos y zapatillas, mientras que determinados zuecos y sandalias tienen un 30% de descuento bajo la misma modalidad de pago.

Para quienes buscan productos vinculados con la actividad física, la promoción también contempla hasta un 50% de descuento en artículos de deportes. La variedad de categorías permite que el beneficio no quede concentrado únicamente en un tipo de compra.

Las promociones estarán disponibles hasta el jueves 22 de octubre, por lo que las condiciones pueden consultarse según cada producto y categoría antes de realizar la compra. Los descuentos están sujetos a los artículos seleccionados y a las modalidades de pago indicadas.

En un contexto en el que los consumidores comparan cada vez más precios y formas de financiación antes de decidir una compra, este tipo de promociones concentra en un mismo período alternativas para distintas necesidades, desde productos para el hogar hasta indumentaria, calzado y artículos deportivos.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.