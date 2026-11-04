No es límite de velocidad máxima: qué significa la señal de tránsito con un número tachado con una franja roja.

La señal de tránsito con número tachado puede generar confusión entre los conductores, ya que puede hacer pensar que es un límite de velocidad. Se trata de la señal R.32, conocida como “Fin de la prescripción”, que señala el fin de una restricción de circulación.

Qué significa la señal de tránsito con un número tachado

La señal R.32 se identifica por tener el fondo azul, un número blanco en el centro y una línea roja diagonal que cruza el número.

El cartel indica que, a partir del lugar donde está colocada, termina la obligación, prohibición o restricción representada por la señal anterior.

No es límite de velocidad máxima: qué significa la señal de tránsito con un número tachado con una franja roja. ChatGPT | Audiencias

En la imagen se muestra el número 35 en blanco, fondo azul y la franja roja. Esto significa que deja de ser obligatorio circular a una velocidad mínima de 35 km/h . Esto no implica que desaparezcan todos los límites de velocidad, ya que continúan vigentes todas las normas y señales de tránsito aplicables.

De esta manera, el conductor que encuentre esta señal debe interpretar que la condición indicada por el cartel anterior deja de aplicarse desde ese punto, aunque debe continuar respetando las otras reglas de circulación.

¿Qué hacer si veo esta señal de tránsito?

Cuando un conductor se encuentra con esta señal de tránsito, debe interpretar que terminó la restricción indicada por el cartel anterior. En el caso de esta señal, ya no existe la obligación de mantener una velocidad mínima de 35 km/h.

Por ejemplo, un conductor puede circular por una avenida en la que una señal anterior establece una velocidad mínima de 35 km/h para garantizar una circulación fluida. Luego de atravesar una zona determinada de la vía, encuentra la señal R.32 con el número 35 tachado. Desde ese punto, deja de regir esa velocidad mínima específica.

Esto significa que el conductor ya no está obligado a mantener como mínimo los 35 km/h por esa prescripción, pero tampoco queda habilitado a circular a cualquier velocidad. Si más adelante existe una señal que establece una velocidad máxima o mínima diferente, deberá respetarla, al igual que las condiciones generales de circulación y seguridad vial.