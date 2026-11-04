El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó la alerta naranja para algunas provincias del noreste argentino que podrían enfrentarse a condiciones de inestabilidad durante la tarde de este miércoles 4 de noviembre.

El aviso contempla tormentas fuertes y fenómenos que podrían provocar complicaciones, por lo que las autoridades difundieron una serie de recomendaciones para evitar riesgos.

La advertencia incluye precipitaciones abundantes, posible caída de granizo y ráfagas de viento intensas. Además, se esperan importantes acumulados de agua, con valores que podrían superar los registros habituales.

Alerta naranja por tormentas severas: cuáles son las localidades afectadas este miércoles

El aviso meteorológico establece distintos niveles de advertencias para la provincia de Misiones. La alerta naranja alcanza a localidades del centro y sur de la provincia, mientras que otras zonas también se encuentran bajo seguimiento por las condiciones previstas.

De acuerdo al pronóstico de alertas y advertencias que difundió el SMN a las 7:20 de este miércoles 4 de noviembre, las localidades alcanzadas por las conficiones de inestabilidad serán las siguientes:

25 de Mayo.

Apóstoles.

Cainguás.

Concepción.

Leandro N. Alem.

Oberá.

San Javier.

Sur de Guaraní.

Candelaria

Capital

Libertador General San Martín

San Ignacio

¿Cuáles son los fenómenos que se esperan para la tarde de este miércoles?

De acuerdo con el pronóstico que emitió el SMN a través de sus canales oficiales de comunicación, el área bajo alerta naranja será afectada por tormentas fuertes, algunas de ellas severas. Los fenómenos pueden estar acompañados por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños y frecuente actividad eléctrica.

Uno de los principales riesgos estará asociado a la intensidad de las lluvias y los vientos durante la tarde, ya que se esperan acumulados de entre 90 y 190 mm y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

¿Qué recomendaciones emitió el SMN?

Por la alerta naranja prevista para este miércoles, el SMN emitió una serie de recomendaciones a los habitantes de las zonas afectadas: