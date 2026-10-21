En la segunda quincena de octubre, algunas categorías de consumo cuentan con promociones que pueden resultar útiles para quienes buscan renovar productos para el hogar, sumar prendas de temporada o anticipar compras. En ese contexto, COTO mantiene una propuesta de descuentos que alcanza distintos rubros hasta el jueves 22 de octubre.

La promoción contempla hasta 40% de descuento en un pago con efectivo, débito y crédito en productos seleccionados de electrodomésticos. Las condiciones varían según el artículo, por lo que es importante consultar cuáles son los productos incluidos antes de realizar la compra.

Por fuera de esta promoción, la tienda online de COTO también incorpora herramientas que buscan facilitar la elección de determinados productos. Una de ellas es la calculadora de frigorías para aires acondicionados, que permite ingresar características del ambiente y obtener una referencia sobre la potencia que podría necesitar el espacio.

Una herramienta para elegir el aire acondicionado

La potencia es uno de los aspectos que conviene analizar antes de comprar un aire acondicionado. Un equipo con capacidad insuficiente puede no climatizar correctamente un ambiente, mientras que uno sobredimensionado puede implicar un gasto innecesario.

Foto: creada con IA por El Cronista.

La calculadora permite contar con una referencia previa sobre las frigorías necesarias y comparar diferentes modelos teniendo en cuenta las características del espacio. Se trata de un recurso independiente de la promoción vigente, pensado para orientar una decisión de compra que requiere considerar aspectos técnicos además del precio.

En cuanto a la propuesta comercial de estos días, carteras, bolsos y billeteras seleccionados cuentan con 40% de descuento en un pago con efectivo, débito y crédito. La promoción también alcanza distintas prendas de indumentaria femenina.

Los vestidos, túnicas y pantalones de mujer seleccionados tienen 50% de descuento y 3 cuotas sin interés. Para remeras y musculosas, el beneficio llega al 40% de descuento, también con la posibilidad de acceder a tres cuotas sin interés.

Descuentos en deportes y calzado

La promoción se extiende además a los artículos deportivos, con hasta 50% de descuento en productos seleccionados. De esta manera, quienes busquen renovar equipamiento o sumar artículos para realizar actividad física también pueden encontrar opciones dentro de la propuesta.

En calzado, los zapatos y zapatillas seleccionados tienen 40% de descuento en un pago con efectivo, débito y crédito. Por su parte, los zuecos y sandalias seleccionadas cuentan con un 30% de descuento bajo la misma modalidad.

La variedad de categorías hace que la promoción incluya productos para diferentes necesidades, desde artículos para el hogar hasta indumentaria, accesorios, calzado y deportes. En cada caso, los descuentos están sujetos a los productos seleccionados y a las condiciones establecidas para cada medio de pago.

La propuesta de COTO está vigente del viernes 16 al jueves 22 de octubre. Antes de concretar una compra, conviene revisar las condiciones particulares de cada producto para conocer el descuento disponible, la modalidad de pago y, cuando corresponda, las alternativas de financiación.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.