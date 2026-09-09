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El beneficio de Cuenta DNI para los Mercados Bonaerenses vuelve durante septiembre con una promoción que permite acceder a 40% de descuento todos los días en compras realizadas en puestos adheridos.

La propuesta del Banco Provincia tiene un tope de reintegro semanal y por persona, por lo que quienes aprovechen al máximo la promoción podrán recuperar hasta $6.000 por semana.

Para saber dónde utilizar el beneficio, los usuarios pueden consultar el listado oficial de Mercados Bonaerenses y los puntos donde es posible acumular esta promoción con otros beneficios.

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Cuándo se puede aprovechar el 40% de descuento de Cuenta DNI

La promoción de Ferias y Mercados Bonaerenses está vigente todos los días de septiembre de 2026. El beneficio consiste en un 40% de ahorro, con un tope de reintegro unificado de $6.000 por semana y por persona.

Para alcanzar el máximo reintegro semanal es necesario realizar compras por $15.000, ya que el 40% de ese monto equivale a $6.000.

El tope es unificado: se consideran todas las compras realizadas durante la misma semana en los distintos puestos adheridos. A estos efectos, la semana comprende desde el lunes hasta el domingo.

El reintegro se verá reflejado en los movimientos de la cuenta vinculada a Cuenta DNI dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra.

Cuenta DNI en septiembre 2026: 40% de descuento en Mercados Bonaerenses y hasta $6.000 de reintegro semanal.
Cuenta DNI en septiembre 2026: 40% de descuento en Mercados Bonaerenses y hasta $6.000 de reintegro semanal.

Dónde comprar con el descuento de Mercados Bonaerenses

Los usuarios pueden consultar los puntos de venta adheridos a la promoción a través del sitio oficial de Mercados Bonaerenses, donde se encuentra el listado de ferias y mercados disponibles.

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También existe una consulta específica del Banco Provincia para conocer dónde acumular este beneficio con otras promociones vigentes, lo que permite identificar los establecimientos y localidades en los que pueden combinarse determinadas ventajas.