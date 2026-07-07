El proyecto para construir uno de los estadios más modernos de América Latina sigue avanzando con vistas al Mundial 2030. Las autoridades confirmaron un nuevo cronograma para cumplir con los plazos que exige la FIFA y mantener la obra dentro de los tiempos previstos.

El futuro recinto será una de las sedes de los partidos inaugurales del Mundial 2030 y promete convertirse en un ícono del deporte en la región. Aunque todavía faltan años para su estreno, ya se conocieron detalles clave sobre su construcción.

Paraguay acelera la obra del estadio que recibirá el Mundial 2030

Paraguay fue elegido, junto con Argentina y Uruguay, para albergar los partidos inaugurales del Mundial 2030 . El escenario será el nuevo estadio ueno Osvaldo Domínguez Dibb, del Club Olimpia, en Asunción.

El escenario será el nuevo estadio ueno Osvaldo Domínguez Dibb, del Club Olimpia, en Asunción. (Foto: Imagen ilustrativa)

La Conmebol confirmó que aprobó un cronograma actualizado para garantizar el avance de la obra. Su presidente, Alejandro Domínguez, aseguró que el objetivo es cumplir cada etapa en los tiempos establecidos.

El nuevo estadio reemplazará completamente al antiguo recinto y será una de las principales obras deportivas del país.

Cómo será el estadio más moderno de América Latina

El proyecto contempla una capacidad para 46.000 espectadores y una infraestructura adaptada a las normas de la FIFA.

Entre sus principales características estarán:

Techado integral.

Palcos corporativos.

Locales comerciales.

Tecnología de última generación.

La remodelación forma parte del plan de modernización de estadios que impulsa la Conmebol en distintos países de Sudamérica.

Cuándo estará listo el nuevo estadio de Olimpia

La construcción de la superestructura comenzará en octubre de 2026 y la inauguración está prevista para junio de 2029, un año antes del Mundial.

La inversión supera los US$ 60 millones, financiados con aportes de la Conmebol, ingresos comerciales y la venta de palcos.

Además, el proyecto incluye la ampliación de accesos y estacionamientos para adaptar el complejo a los estándares internacionales