El Mundial México-Estados Unidos-Canadá es considerado el más caro de la historia, con un gasto promedio de u$s 7,580 dólares por persona por asistir a tres partidos, considerando hospedaje, alimentación y traslados.

Además, la FIFA estima un gasto promedio diario de u$s 416 dólares por visitante, con una estancia promedio de 12 días.

Pero este título no durará mucho, pues el siguiente Mundial se jugará con partidos en 6 sedes, debido a que es la edición del centenario, por lo que se espera que el costo total por persona para asistir a tres juegos ascienda a u$s 9,000.

Para poder ir a la siguiente edición, de acuerdo con estimaciones de netWorth, una empresa especializada en asesoría financiera, es necesario empezar a ahorrar al menos u$s 250 mensuales, lo que equivale aproximadamente a MXN $4,300 al mes.

Los partidos se realizarán además en tres continentes, lo que implica vuelos intercontinentales y un costo de vida más elevado, por lo que empezar a ahorrar ahora es la única forma de que ese boleto no se quede en sueño.

“Un Mundial no se ve en el último momento, se construye con tiempo. La diferencia entre quien va al estadio y quien lo ve por televisión muchas veces no es el dinero, sino la planeación. Metas así, que parecen lejanas, son exactamente el tipo de objetivos para los que un asesor en finanzas personales puede marcar la diferencia”, declaró Ricardo Chavero, CEO y Fundador de netWorth.

La empresa señala que existen distintos instrumentos de ahorro que se pueden utilizar para alcanzar esas metas que incluyen fondos de inversión hasta planes de ahorro con beneficios fiscales deducibles de impuestos, muestran que existen opciones accesibles para que esos recursos mensuales no solo se acumulen, sino que crezcan con el tiempo. De acuerdo con netWorth, la clave está en elegir el instrumento correcto según el plazo, perfil y meta de cada persona.

“El mejor momento para empezar a ahorrar siempre será hoy. No importa si la meta es un Mundial, el retiro o la educación de tus hijos: la diferencia entre lograrlo o no rara vez es el dinero, casi siempre es el momento en que decides actuar”, concluyó el especialista.