Un grupo de seis inversores reconocidos a nivel mundial coincidió en una fórmula común para generar riqueza en 2026: la combinación de autenticidad personal, control estricto de las finanzas y disposición a asumir riesgos calculados.

Barbara Corcoran, Lori Greiner, Robert Herjavec, Daymond John, Kevin O’Leary y Mark Cuban, todos ellos jueces del programa Shark Tank, expusieron esta receta en distintas entrevistas y publicaciones recientes.

La coincidencia entre los seis inversores no es casual: cada uno construyó fortunas millonarias en rubros diferentes —desde bienes raíces hasta tecnología y moda— pero llegó a conclusiones similares sobre qué hace que un negocio prospere. Sus recomendaciones sirven tanto para quien busca captar inversión como para quien ya gestiona un capital propio.

¿Qué buscan los inversores antes de poner dinero en un negocio?

El primer filtro, según remarcan varios de los tiburones, es la coherencia entre el discurso de un emprendedor y lo que realmente ofrece. Corcoran y O’Leary sostienen que los inversores detectan con facilidad cuando alguien no es genuino y que esa percepción puede definir si un proyecto recibe financiamiento o no.

El segundo filtro pasa por los números duros. Antes de invertir, se espera que el fundador conozca con exactitud el tamaño del mercado, la velocidad de crecimiento del sector y el punto de equilibrio de su negocio . Estos son los datos que, según los propios protagonistas, no pueden faltar en ninguna propuesta:

Tamaño y crecimiento del mercado objetivo

Punto de equilibrio y proyección de rentabilidad

Nivel de competencia directa

Coherencia entre la marca personal y el producto

Kevin O’Leary y los otros jueces del programa Shark Tank expusieron esta receta en distintas entrevistas y publicaciones recientes.

¿Qué hábitos recomiendan mantener para sostener el éxito en 2026?

Más allá de captar capital inicial, los seis coinciden en que sostener el crecimiento exige hábitos concretos. Greiner aconseja mantenerse involucrado en la operación diaria del negocio para detectar errores a tiempo, mientras que Herjavec recomienda planificar con un año de anticipación y aprender a rechazar compromisos que no sumen valor real.

La falta de estos hábitos tiene consecuencias medibles: John reconoció haber estado al borde de la quiebra por descuidar el control financiero y Cuban advierte que muchos subestiman el esfuerzo sostenido que exige el éxito, no solo la idea inicial. Para 2026, el desafío no pasa por conseguir la primera inversión, sino por sostener la disciplina que la hizo posible.