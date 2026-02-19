El Gobierno porteño anunció que comenzaron con las obras de una nueva plaza de 2100 metros cuadrados en uno de los barrios más populares de la Ciudad de Buenos Aires. El nuevo espacio verde será construido en el predio de un ex estacionamiento y estará ubicado cerca de uno de los mercados más concurridos de la zona. El Gobierno porteño avanza con la construcción de una nueva plaza en la Comuna 13, en donde hasta hace poco funcionaba un playón de estacionamiento. El espacio estará ubicado en los límites de Colegiales y Palermo, cerca del Mercado de las Pulgas. Los trabajos transformarán un área en desuso en un lugar con vegetación, mejor iluminación, conectividad peatonal y más. La superficie total será de 2.101 metros cuadrados y el proyecto contempla la plantación de 50 árboles para dar vida al barrio. Entre ellos se destacan: La nueva plaza estará ubicada en Gral. Enrique Martínez y Concepción Arenal e incluirá grandes pérgolas metálicas que crearán superficies de sombra vegetada para incentivar la permanencia en el espacio público. “Buenos Aires es la ciudad más linda del mundo, entre otras cosas, por sus parques y plazas. Este año vamos a seguir trabajando para que cada barrio gane metros cuadrados de espacio público de calidad y para que la Ciudad tenga cada vez más espacios verdes que los vecinos puedan disfrutar”, sostuvo Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público e Higiene Urbana. La creación de la nueva plaza en las cercanías el Mercado de las Pulgas forma parte del plan del Gobierno porteño para ampliar las áreas verdes. Las obras también incluirán la nivelación de bocacalles y el ensanche de veredas, con senderos accesibles que permitirán mejorar la conectividad peatonal. La plaza beneficiará de manera directa a 70.000 vecinos y también a visitantes, turistas y trabajadores que frecuentan regularmente la zona. Se estima que los trabajos de desarrollen en un tiempo estimado de siete meses, con una finalización estimada en el último trimestre del año.