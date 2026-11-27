Dejar un sillón viejo, un colchón, un electrodoméstico en desuso o bolsas de escombros en la vereda de la Ciudad de Buenos Aires puede terminar en una multa.

La Ley 451, que establece el Régimen de Faltas de CABA, contempla sanciones para quienes abandonen desperdicios, desechos o materiales de construcción en la vía pública sin respetar las disposiciones vigentes.

Qué establece la Ley 451 sobre dejar muebles y objetos en desuso en la vereda

El apartado 1.3.10 de la Ley 451, denominado “Abandono de material”, establece que quienes dejen desperdicios, desechos o escombros en la vía pública, terrenos baldíos o fincas abandonadas pueden recibir una multa de 10 a 100 unidades fijas (UF).

La misma disposición contempla sanciones más elevadas cuando la infracción es cometida por una empresa o cuando los materiales provienen de un establecimiento comercial o industrial. En esos casos, la multa va de 50 a 1.350 unidades fijas, y también puede incluir inhabilitación o clausura.

En concreto, la normativa establece: “El/la que deje desperdicios, deshechos o escombros en la vía pública, baldíos o fincas abandonadas, es sancionado/a con multa de diez (10) a cien (100) unidades fijas. Cuando la falta sea cometida por una empresa o el material provenga de un local o establecimiento en el que se desarrollen actividades comerciales o industriales el titular o responsable es sancionado/a con multa de cincuenta (50) a mil trescientas cincuenta (1.350) unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura”

Los vecinos de CABA deben solicitar el retiro programado antes de dejar muebles rotos o escombros en la vereda Fuente: Imagen ilustrativa - ChatGPT

Cómo funciona el retiro de muebles viejos y residuos voluminosos en CABA

El Gobierno de la Ciudad dispone de un servicio gratuito de recolección programada para retirar muebles, colchones, electrodomésticos en desuso y otros objetos voluminosos.

Para utilizarlo, los vecinos deben solicitar el retiro a través de Boti, comunicarse con la línea 147 o ingresar a BA Colaborativa. Una vez realizado el pedido, pueden sacar los elementos a la vereda, correctamente identificados con un papel que diga “retiro programado”, para que sean retirados dentro de las siguientes 48 horas.

Si están en buen estado, la Ciudad de Buenos Aires indica que podés donarlos haciendo clic aquí.

Qué tipo de escombros puede retirar el servicio de recolección porteño

El servicio de recolección programada también contempla los residuos domiciliarios provenientes de obras, aunque tiene un límite de cantidad: permite retirar hasta 500 kilos de escombros, equivalentes aproximadamente a 15 bolsas comunes.

Cuando el volumen supera ese peso, los vecinos deben contratar una empresa volquetera habilitada para realizar el retiro.

Además, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recomienda no dejar muebles ni materiales de construcción junto a los contenedores, ya que pueden dificultar el vaciado, dañar los recipientes y obstruir las alcantarillas.