La Ley 22.421 de Conservación de la Fauna establece sanciones penales para quienes cacen animales silvestres sin respetar las restricciones vigentes.

Entre las conductas alcanzadas se encuentra la captura de especies cuya caza o comercialización está prohibida por las autoridades competentes, una infracción que puede derivar en penas de hasta dos años de prisión y la inhabilitación especial para realizar determinadas actividades.

La normativa también contempla castigos más severos cuando la actividad se realiza de manera organizada, participan varias personas o se utilizan armas y métodos prohibidos. Además, alcanza a quienes intervienen en el traslado y la comercialización de productos provenientes de la caza furtiva.

Qué dice el artículo 25 de la Ley 22.421 sobre la caza de especies prohibidas

El artículo 25 establece que será reprimida con prisión de dos meses a dos años y con inhabilitación especial de hasta cinco años la persona que cace animales de la fauna silvestre cuya captura o comercialización estén prohibidas o vedadas por la autoridad jurisdiccional de aplicación.

Operativo de gendarmería de detención de cazadores. Fuente: Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

La pena aumenta cuando el hecho se comete de manera organizada, con la participación de tres o más personas o mediante armas, artes o medios prohibidos por la autoridad competente .

En esos casos, la sanción prevista es de cuatro meses a tres años de prisión , acompañada por una inhabilitación especial de hasta diez años.

De esta manera, la ley diferencia la caza de especies protegidas de otras conductas y establece castigos más elevados cuando existen circunstancias que agravan el delito.

Cuáles son las otras penas por cazar animales silvestres ilegalmente

Los artículos 24, 26 y 27 de la Ley 22.421 también establecen sanciones para otras actividades vinculadas con la caza furtiva y la depredación de la fauna.