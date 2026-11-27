El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para sectores de Corrientes durante este viernes 27 de noviembre, ante la llegada de fenómenos que podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones, actividad eléctrica y ráfagas intensas de viento.

Según el organismo gubernamental, una parte de la provincia será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes y o localmente severas, con valores de precipitación acumulada de entre 40 y 70 milímetros que podrían ser superados de manera puntual.

Particularmente en la capital, el pronóstico anticipa tormentas durante la primera parte de la jornada, con una temperatura máxima de 29°C.

¿Qué zonas tienen alerta amarilla por tormentas y cuánta lluvia se espera este viernes 27 de noviembre?

La advertencia de nivel amarillo alcanza a distintos sectores de Corrientes, además de la capital provincial, entre los que se incluyen General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé, Ituzaingó y San Miguel.

En las zonas bajo advertencia se esperan tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

De acuerdo con el parte oficial, los acumulados en estas regiones podrían ubicarse entre 40 y 70 milímetros, aunque esos valores pueden ser superados de forma puntual.

El SMN difundió una alerta amarilla por tormentas para este viernes 27 de noviembre en varios sectores de Corrientes. (Foto: SMN) Fuente: SMN

Ante este escenario, el SMN recomienda:

Evitar salir. No sacar la basura. Limpiar desagües y sumideros. Cerrar puertas y ventanas. Retirar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

¿Cómo estará el tiempo en Corrientes capital este viernes y durante el último fin de semana de noviembre?

En Corrientes capital, el pronóstico oficial anticipa para este viernes 27 de noviembre una temperatura mínima de 20°C y una máxima de 29°C. Hacia la tarde se prevén lluvias con una probabilidad de precipitaciones del 10% al 40%. Por la noche, se espera cielo mayormente nublado, sin precipitaciones previstas y con una temperatura de 21°C.

Para el sábado 28, las condiciones serán más estables, con una mínima de 18°C y una máxima de 33°C. El pronóstico indicia cielo parcialmente nublado durante la jornada y 0% de probabilidad de precipitaciones.

El domingo 29 continuará sin lluvias previstas en la capital provincial, con una mínima de 19°C y una máxima de 31°C. Para el lunes 30, el organismo anticipa un nuevo ascenso de las temperaturas con valores que irán de los 22°C a los 35°C y sin precipitaciones previstas.