Las cámaras empresarias del transporte automotor de pasajeros del área metropolitana de Buenos Aires anunciaron un acuerdo salarial con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para el período comprendido entre noviembre de 2026 y febrero de 2027. El entendimiento contempla sumas no remunerativas, un aumento en la escala de convenio y una actualización de los viáticos. El acta - a la que tuvo acceso El Cronista- establece una vigencia desde el 1° de octubre de 2026 hasta el 28 de febrero de 2027.

Aumento para choferes de colectivos: porcentaje y sumas fijas

De acuerdo con lo informado por la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA), el acuerdo incluye tres sumas no remunerativas de $ 100.000 cada una, correspondientes a noviembre y diciembre de 2026 y enero de 2027. El acta, por su parte, precisa que la primera cuota se pagará hasta el 9 de diciembre, la segunda el 28 de diciembre y la tercera hasta el 20 de enero de 2027.

El mismo documento señala que la gratificación alcanza al personal con contrato vigente al 1° de octubre de 2026 y se abonará de manera proporcional a la categoría y al tiempo efectivamente trabajado en el mes anterior a cada pago.

Además, AAETA informó un aumento del 10% en la escala salarial de convenio desde el 1° de febrero de 2027. El acta establece que, a partir de esa fecha, el salario conformado inicial será de $ 1.877.893 y el viático diario pasará a $ 25.000.

Colectivos: cómo quedan los salarios según las cámaras

El cuadro difundido por AAETA detalla los valores para un conductor de corta y media distancia con premio completo y 11 años de antigüedad . El total a percibir incluye la antigüedad, los viáticos correspondientes a 24 días de prestación y la suma no remunerativa del mes, cuando corresponde. No contempla el sueldo anual complementario.

Según ese cálculo, el total mensual a percibir será de $ 2.616.860 entre noviembre y enero, mientras que en febrero llegará a $ 2.787.746.

El salario conformado —que comprende el básico y los adicionales de convenio— pasará de $ 1.707.176 a $ 1.877.893 en febrero. En paralelo, el viático diario aumentará de $ 22.000 a $ 25.000.

En su explicativo salarial, UTA informó que un conductor sin antigüedad percibirá en febrero $ 2.477.893, suma que resulta de agregar al salario conformado $ 600.000 en viáticos, calculados sobre 24 días de prestación.

La diferencia entre los montos difundidos por AAETA y UTA responde a las referencias utilizadas para calcularlos. Según explicó a El Cronista AAETA, las empresas incluyeron en su cuadro a un conductor con premio completo y 11 años de antigüedad, mientras que el sindicato informó el total sin antigüedad “para el que recién entra”.

El cuadro difundido por AAETA detalla los valores para un conductor de corta y media distancia con premio completo y 11 años de antigüedad Fuente: AAETA

El acuerdo salarial de colectivos incluye una condición que UTA rechazó

El acta establece que las cámaras empresarias condicionan el cumplimiento de sus compromisos a que las jurisdicciones obligadas —Nación, provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires— realicen en tiempo oportuno los pagos vinculados con el acuerdo.

UTA rechazó expresamente esa condición. En el acta, el sindicato dejó constancia de que los salarios tienen naturaleza alimentaria y que no corresponde trasladar a los trabajadores los riesgos propios de la actividad empresaria ni las eventuales demoras de los organismos estatales.

Qué otros puntos incluye el acuerdo salarial de colectivos

El acta también establece un aporte solidario obligatorio del 1,3% de la remuneración definida en las normas citadas en el acuerdo. Los trabajadores afiliados a UTA compensarán ese importe con la cuota sindical y de promoción social que abonen. En el caso de los no afiliados, las empresas actuarán como agentes de retención y deberán depositar los fondos en la cuenta del sindicato.

Además, las empresas comprendidas en el entendimiento deberán realizar una contribución extraordinaria de $ 20.000 por cada trabajador alcanzado, con relación laboral vigente al 31 de octubre de 2026. El pago se dividirá en dos cuotas de $ 10.000: la primera, el 11 de enero de 2027, y la segunda, el 10 de febrero.

Según el acta, esos fondos tendrán como destino exclusivo obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural en beneficio de los trabajadores comprendidos.

Por último, las partes se comprometieron a reunirse durante febrero de 2027 para evaluar la incidencia de las variaciones de precios en los salarios y la evolución de los costos de las empresas.