Las automotrices miran a 2027 entre la recuperación y los límites del mercado

Sostener las ventas en el mercado interno y crecer en el exterior son algunos de los objetivos que se trazaron las empresas de consumo masivo para 2027. Tras un año en el que el Mundial de fútbol favoreció la demanda de determinados productos, los empresarios anticipan que será más difícil repetir ese desempeño y ya trabajan en nuevos lanzamientos y aperturas comerciales.

Aunque la pérdida del poder adquisitivo de los argentinos llevó a los consumidores a buscar precios y promociones, hubo rubros que lograron crecer en volumen. Para el próximo año, los ejecutivos ven oportunidades en los países limítrofes y esperan que el desarrollo de actividades como la minería favorezca las ventas en el interior de la Argentina.

Fratelli Branca cerrará el año con un aumento de las ventas en la Argentina y en el exterior. La destilería tuvo un buen desempeño durante la temporada de verano, al que luego se sumó el incremento de la demanda de fernet durante el Mundial.

“Estamos hablando de un muy buen año, incluso comparado contra el 2023”, aseguró Rafael De Gamboa, CEO de Fratelli Branca Destilerías Cono Sur. Sin embargo, el ejecutivo reconoció que otras categorías de bebidas alcohólicas, como el gin y el vodka, estuvieron más golpeadas.

En el caso de Establecimiento Santa Ana, dueña de CBSé, el balance de 2026 fue positivo, pese a las dificultades que atravesó el sector alimenticio.

“Fue para nosotros un año desafiante a nivel consumo masivo, pero positivo para la compañía”, señaló Sol Orquera, CEO de Establecimiento Santa Ana. Según la ejecutiva, la yerba mate está presente en el 96% de los hogares argentinos y, aunque el precio ganó peso en las decisiones de compra, los consumidores todavía están dispuestos a pagar más por productos de mayor valor agregado.

Desde Tulipán señalaron que cada vez se utilizan menos preservativos en la Argentina. La empresa vinculó esta caída con la falta de campañas de prevención y educación sexual, más que con la pérdida del poder adquisitivo.

“La torta está más chica y nosotros estamos creciendo en participación”, explicó Victoria Kopelowicz, directora de Tulipán. Según la ejecutiva, si bien el precio y las promociones inciden cada vez más en las decisiones de compra, los argentinos suelen elegir entre dos o tres marcas, aun con el ingreso de nuevos competidores al país.

En el caso de Grupo Mendizabal, que comercializa Stanley en la Argentina, buscó durante 2026 sostener los niveles de venta del año anterior y ampliar su presencia comercial. La compañía, que hasta hace cuatro años no tenía tiendas propias, cerrará diciembre con 15 locales.

“Hoy casi el 50% de nuestra facturación es directo al consumidor”, explicó Facundo Mendizabal, presidente del grupo, quien adelantó que continuará con las aperturas, principalmente en el interior del país.

El empresario tiene mayores expectativas sobre la evolución del consumo en las provincias que en Buenos Aires y destacó las oportunidades que genera el desarrollo de la minería y los servicios asociados a esa actividad.

“Creo que la activación de la economía va a venir más por el interior que por Buenos Aires”, sostuvo.

Tras inaugurar una tienda de Stanley en Córdoba, la empresa prevé abrir una segunda sucursal en esa provincia durante 2027. También analiza su llegada a Rosario y Neuquén. Según Mendizabal, todavía hay margen para llevar la marca a prácticamente todas las provincias argentinas.

A diferencia de Mendizabal, que buscará ampliar su presencia en el país, desde Fratelli Branca tienen previsiones más moderadas para el mercado doméstico. Sin el Mundial, De Gamboa anticipó que el próximo año estará más orientado a mantener los volúmenes alcanzados que a repetir las tasas de crecimiento de 2026.

“Creo que va a ser un año para defender market share. No sé si esperar tanto crecimiento”, señaló el ejecutivo.

La destilería, sin embargo, todavía tiene margen para incrementar sus exportaciones. Actualmente, destina cerca del 10% de su producción argentina al exterior. Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile están entre los países en los que más creció el consumo de la bebida.

“No solo queremos exportar el producto, también estamos exportando la cultura de consumo”, explicó De Gamboa. Según el ejecutivo, el fernet comenzó a ganar terreno frente al whisky en Uruguay y al pisco en Chile, principalmente entre los jóvenes.

Chile también es un mercado en el que Establecimiento Santa Ana logró aumentar sus ventas. Durante los últimos siete años, la fabricante de CBSé registró un crecimiento en ese país, donde, según Orquera, cada vez más personas incorporan el mate a sus hábitos de consumo.

En la Argentina, la empresa de origen cordobés comenzó a competir en el rubro de la yerba tradicional con Mateando, su primera marca sin saborizar, que envasa en Misiones. Para ampliar su capacidad industrial, en 2024 inició el montaje de una planta y durante este año continuó con las inversiones.

“Fueron años donde nos tuvimos que enfocar muchísimo en la competitividad”, reconoció Orquera.

Además de las exportaciones y las aperturas comerciales, las compañías buscarán crecer a partir de la incorporación de productos en categorías en las que hasta ahora tenían poca o ninguna presencia.

Fratelli Branca, por ejemplo, asumió este año la distribución de bebidas de William Grant & Sons, entre las que figuran el whisky Glenfiddich y el gin Hendrick’s. A ellas se sumó el ron Flor de Caña.

Tulipán, que está próxima a cumplir 40 años en el país, comenzó hace varios años a ampliar su oferta. Actualmente, comercializa lubricantes y cuenta con 11 modelos de juguetes sexuales.

Este año, incluso, lanzó su primer perfume unisex, al que llamaron Ganas de Coger. La fragancia surgió tras un estudio realizado junto con la consultora Trendsity sobre la disminución de la frecuencia de las relaciones sexuales.

Para el próximo año, Kopelowicz adelantó que buscarán ampliar las exportaciones y continuar con los talleres de educación sexual integral que financian desde 2025 en escuelas de gestión estatal.

Grupo Mendizabal, en tanto, prepara para 2027 la expansión de Casa Mendizabal. Tras años de dedicarse a la distribución de marcas internacionales, el empresario comenzó a abrir tiendas bajo su propio nombre, en las que reúne productos de Philips Avent, Chicco, Lamy, Edding y Alessi, entre otras.

La primera sucursal abrió en Córdoba y la próxima estará en Buenos Aires. Antes de que termine el año, el grupo también incorporará Moleskine, la marca de cuadernos y libretas.