Aumento confirmado para trabajadores de seguridad: el salario mínimo ya supera los $ 1.8 millones.

Los empleados de seguridad privada cobrarán sus salarios de octubre con una nueva escala, tal como indica el último acuerdo paritario entre la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI).

El documento detalla cómo evolucionarán los salarios del sector hasta diciembre con el pago de sumas no remunerativas , actualización de viáticos y otros adicionales. El acuerdo fue homologado mediante la Disposición 897/2026 de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo.

Cuánto cobra un empleado de seguridad privada en octubre

La actualización forma parte del esquema de incrementos establecido y abarca a las distintas categorías comprendidas en el convenio. En el caso de los vigiladores generales, que perciben el salario más bajo de la escala, el sueldo conformado asciende a $ 1.827.200, monto integrado por:

Sueldo básico: $ 1.053.200 .

Presentismo: $ 180.000 .

Viático: $ 534.000 .

Adicional no remunerativo: $ 60.000.

En comparación con septiembre, cuando el salario conformado era de $ 1.791.600, el incremento de octubre fue del 1,99%.

Con este esquema, el salario bruto conformado de un vigilador general pasará de $ 1.644.650 en junio a $ 1.930.000 en diciembre de 2026.

Aumento confirmado para trabajadores de seguridad: el salario mínimo ya supera los $ 1.8 millones.

Cómo queda la escala salarial para las demás categorías

El acuerdo paritario firmado actualizó los salarios del resto de categorías comprendidas en el convenio colectivo. A continuación, cómo quedaron las escalas correspondientes a octubre para cada puesto:

Puesto Salario básico Presentismo Viático Adi. no remunerativo Vigilador General $ 1.053.200 $ 180.000 $ 534.000 $ 60.000 $ 1.827.200 Vigilador Bombero $ 1.123.000 $ 195.100 $ 534.000 $ 60.000 $ 1.912.100 Administrativo $ 1.155.100 $ 203.000 $ 534.000 $ 60.000 $ 1.952.100 Vigilador Principal $ 1.191.000 $ 210.700 $ 534.000 $ 60.000 $ 1.995.700 Verificación de Eventos $ 1.123.000 $ 195.100 $ 534.000 $ 60.000 $ 1.912.100 Operador de Monitoreo $ 1.123.000 $ 195.100 $ 534.000 $ 60.000 $ 1.912.100 Guía Técnico $ 1.155.100 $ 203.000 $ 534.000 $ 60.000 $ 1.952.100 Instalador de Sistemas Electrónicos $ 1.191.000 $ 210.700 $ 534.000 $ 60.000 $ 1.995.700 Controlador de Admisión y Permanencia General $ 1.053.200 $ 180.000 $ 534.000 $ 60.000 $ 1.827.200

¿Cuándo volverán a negociar las paritarias?

El acuerdo establece que UPSRA y CAESI deberán volver a reunirse antes de finalizar el período vigente para negociar las escalas salariales que comenzarán a regir desde enero de 2027.

También dispone que la suma no remunerativa correspondiente a diciembre se incorporará a los salarios básicos a partir del 1 de enero de 2027.

“Con respecto a las próximas negociaciones paritarias, ambas partes se comprometen a analizar la situación salarial en la actividad, acordando reunirse con anticipación suficiente a la finalización del presente período para negociar los salarios correspondientes a partir del 1° de enero de 2027 en adelante", detalla el documento.