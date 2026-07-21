Las mujeres interesadas podrán participar si cumplen los requisitos establecidos por la institución.

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El Ejército Nacional confirmó que durante agosto de 2026 se abrirá una nueva convocatoria de incorporación para jóvenes colombianos que quieran prestar el servicio militar, incluyendo mujeres entre los 18 años y hasta un día antes de cumplir los 24 años. La participación femenina continúa siendo voluntaria y quienes sean seleccionadas podrán recibir beneficios económicos, formación y acompañamiento durante su permanencia en la institución.

La convocatoria hace parte del proceso de incorporación del tercer contingente del año y busca fortalecer las filas de las Fuerzas Militares con ciudadanos que deseen iniciar una experiencia dentro de la carrera militar. Aunque el servicio militar no es obligatorio para las mujeres en Colombia, ellas pueden presentarse por decisión propia y realizar el proceso de selección.

¿Cuándo inicia la convocatoria para mujeres que quieren prestar servicio militar?

El Comando de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército Nacional informó que la incorporación del tercer contingente de 2026 se realizará durante agosto. En esta jornada podrán participar hombres y mujeres interesados en cumplir con el servicio militar y acceder a los beneficios que entrega la institución.

Las aspirantes deberán adelantar el proceso de inscripción y posteriormente presentarse a las evaluaciones correspondientes para determinar si cumplen con las condiciones requeridas para ingresar.

El registro puede realizarse a través de los canales oficiales del Ejército Nacional o acercándose a los distritos militares habilitados en el territorio colombiano.

Confirmado: las Fuerzas Armadas buscan a mujeres jóvenes entre 18 y 24 para realizar el servicio militar: será por un año y recibirán un salario mínimo. ChatGPT - creada con IA

¿Las mujeres están obligadas a prestar servicio militar?

No. En Colombia, las mujeres no tienen la obligación de prestar servicio militar. La normativa establece que su incorporación se realiza de manera voluntaria, por lo que cada ciudadana decide si desea participar en los procesos de las Fuerzas Militares.

La Ley 1861 de 2017 señala que las mujeres pueden prestar el servicio militar voluntariamente y acceder a los estímulos establecidos para quienes hacen parte de esta actividad.

En casos excepcionales, cuando las circunstancias del país lo requieran y el Gobierno nacional así lo determine, podrían existir disposiciones diferentes, según lo establece la legislación vigente.

¿Cuáles son los requisitos para que una mujer ingrese al servicio militar?

Las mujeres interesadas en incorporarse al Ejército Nacional deben cumplir con varios requisitos similares a los exigidos para los hombres. Entre las condiciones principales están:

Ser colombiana.

Tener entre 18 años y hasta un día antes de cumplir los 24 años.

Inscribirse en el proceso de incorporación.

Registrar sus datos personales, familiares y académicos.

Superar las evaluaciones de aptitud psicofísica.

Cumplir las instrucciones entregadas por la institución.

Presentar prueba de embarazo negativa tomada dentro de los ocho días anteriores a la incorporación.

Además, las aspirantes deben demostrar las condiciones necesarias para adaptarse a la formación militar y a las actividades propias del servicio.

¿Cuánto dura el servicio militar para las mujeres?

El servicio militar tiene una duración establecida por la legislación colombiana. Durante este periodo, las personas incorporadas reciben formación militar básica, capacitación y preparación en diferentes áreas.

En el caso de la nueva convocatoria anunciada para 2026, las mujeres que sean seleccionadas podrán prestar el servicio durante un año, con la posibilidad de ampliar voluntariamente su permanencia hasta por doce meses adicionales, según las condiciones establecidas por la institución.

¿Cuánto dinero reciben las mujeres durante el servicio militar?

Uno de los principales atractivos de la convocatoria es la asignación económica que recibirán quienes sean incorporadas. Las jóvenes seleccionadas tendrán derecho a una asignación mensual equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV).

Además, al finalizar el servicio podrán recibir otros beneficios económicos, entre ellos:

Un salario mínimo legal mensual vigente para dotación civil al momento de la licencia.

Una bonificación final equivalente a 1,5 salarios mínimos.

Bonificaciones adicionales establecidas por la institución.

Acceso a productos financieros para fortalecer su historial crediticio.

Estos incentivos buscan apoyar a los jóvenes durante y después de su paso por las Fuerzas Militares.

¿Qué beneficios tienen las mujeres que prestan servicio militar en el Ejército Nacional?

Además del componente económico, las mujeres incorporadas podrán acceder a diferentes beneficios relacionados con educación, salud y formación laboral.

Entre ellos se encuentran:

Atención integral en salud durante el servicio.

Alimentación y alojamiento mientras permanezcan en la institución.

Transporte hacia el lugar de incorporación y regreso al domicilio al finalizar.

Dotación militar y elementos necesarios para cumplir sus funciones.

Formación para el desarrollo de habilidades laborales.

Posibilidad de acceder a programas con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Opciones de crédito educativo mediante el ICETEX.

Beneficios para ingresar a escuelas de formación militar.

Reconocimiento del tiempo de servicio para efectos pensionales, según la normativa vigente.

Tarjeta de reservista de primera clase en formato físico y digital.

Prioridad en programas de empleo y capacitación.

¿Las mujeres con hijos pueden prestar servicio militar?

Tener hijos no significa automáticamente un impedimento para que una mujer pueda presentarse a una convocatoria de incorporación militar.

Las ciudadanas interesadas deberán cumplir los requisitos generales y superar las pruebas exigidas por la institución. La decisión de ingresar dependerá de cada mujer y de su capacidad para asumir las responsabilidades, horarios y exigencias propias de la formación militar.

El Ejército Nacional y las demás instituciones de la Fuerza Pública han abierto espacios para la participación femenina, permitiendo que más mujeres puedan vincularse voluntariamente a procesos de formación y servicio al país.

¿Dónde pueden inscribirse las mujeres para prestar servicio militar?

Las jóvenes interesadas pueden realizar el proceso de inscripción mediante los canales oficiales del Comando de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército Nacional.

También pueden acercarse a cualquiera de los distritos militares ubicados en Colombia para recibir orientación sobre las fechas, documentos requeridos y etapas del proceso de incorporación.