Confirmado por las Fuerzas Armadas | Adultos mayores de hasta 40 años deberán integrar el Ejército mexicano si salen sorteados.

El Servicio Militar Nacional (SMN) forma parte de las obligaciones cívicas previstas en la legislación mexicana y cada año abre un nuevo proceso para que los jóvenes que cumplen la edad correspondiente realicen el trámite de su cartilla militar. Además de quienes integran la clase del año, también pueden participar los remisos que aún no regularizaron su situación.

Con la organización del ciclo 2026, las autoridades militares volverán a realizar el sorteo de noviembre, un procedimiento que define la forma en que los inscritos cumplirán con el servicio. No se trata de una medida nueva, sino del mecanismo que el SMN aplica desde hace décadas.

Entre las dudas más frecuentes aparece quiénes deben registrarse y qué ocurre con las personas que no hicieron el trámite cuando les correspondía. La convocatoria también contempla a los remisos de hasta 39 años cumplidos, mientras que la participación de las mujeres continúa siendo voluntaria.

Quiénes deberán participar en el sorteo del Servicio Militar Nacional 2026

De acuerdo con las reglas del Servicio Militar Nacional, deberán realizar el trámite los hombres mexicanos por nacimiento o naturalización que cumplan 18 años durante 2026, correspondientes a la Clase 2008.

También pueden registrarse los remisos, es decir, quienes no tramitaron su cartilla cuando les correspondía. En términos generales, este procedimiento puede realizarse hasta los 39 años cumplidos, de acuerdo con los criterios aplicados por las autoridades militares. Los mexicanos que viven en el extranjero también pueden iniciar el trámite mediante los consulados, mientras que para las mujeres la incorporación sigue siendo voluntaria.

Durante el sorteo, que tradicionalmente se lleva a cabo en noviembre y cuya fecha específica para 2026 será informada por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), se asignan las conocidas bolas de colores.

Quienes obtienen bola blanca —o bola azul en algunas entidades— realizan el servicio con adiestramiento presencial, mientras que quienes reciben bola negra quedan a disposición, sin asistir de forma regular a las sesiones. Las personas que no se presentan al sorteo son asignadas al esquema correspondiente al servicio encuadrado.

Cómo será el adiestramiento para los sorteados del SMN

Los ciudadanos que resulten convocados en el sorteo de noviembre de 2026 realizarán el adiestramiento durante 2027, conforme al calendario establecido por las Fuerzas Armadas.

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En la modalidad vigente, la capacitación se desarrolla mediante 13 sesiones sabatinas de seis horas, generalmente de 07:00 a 13:00, distribuidas en dos periodos del año: febrero a mayo y agosto a octubre. Este esquema sustituyó al modelo anterior de mayor duración.

Entre los contenidos del adiestramiento se incluyen actividades de instrucción militar básica, primeros auxilios, protección civil y conocimientos relacionados con los protocolos del Plan DN-III-E, utilizado para la atención de emergencias y desastres.

Quiénes deben realizar el trámite del SMN en 2026

Estas son las personas contempladas dentro del proceso correspondiente al ciclo 2026:

Hombres mexicanos que cumplen 18 años durante 2026 (Clase 2008).

Remisos de hasta 39 años cumplidos que aún no cuentan con su cartilla militar.