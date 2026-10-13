La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retomó el calendario de pagos de octubre tras el fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Entre el martes 13 y el viernes 16, el organismo previsional continuará con los depósitos para jubilados, pensionados y titulares de distintas asignaciones sociales.

Durante esta semana, avanzarán los pagos de las Pensiones No Contributivas (PNC), las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, la Asignación Universal por Hijo (AUH), el SUAF y la Asignación por Embarazo (AUE).

ANSES: quiénes cobran jubilaciones y pensiones del 13 al 16 de octubre

Después del feriado del 12 de octubre, el calendario de pagos para jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo continuará y el martes 13 de octubre cobrarán los documentos terminados en 2 .

Después, el esquema seguirá de la siguiente manera entre el 14 y 16 de octubre:

Documentos terminados en 3: 14 de octubre.

Documentos terminados en 4: 15 de octubre.

Documentos terminados en 5: 16 de octubre.

La próxima semana cobrarán quienes tengan documentos terminados en 6, 7, 8 y 9, según el siguiente cronograma: el 19, 20, 21 y 22 de octubre, respectivamente.

ANSES

ANSES: quiénes cobran las Pensiones No Contributivas del 13 al 16 de octubre

Tras los pagos del 8 y 9 de octubre, cuando cobraron las Pensiones No Contributivas (PNC) los beneficiarios con documentos terminados en 0, 1, 2 y 3, esta semana continuará el calendario de pagos para los siguientes grupos. El cronograma se desarrollará de la siguiente manera:

Documentos terminados en 4 y 5: 13 de octubre.

Documentos terminados en 6 y 7: 14 de octubre.

Documentos terminados en 8 y 9: 15 de octubre.

ANSES: quiénes cobran Asignación Familiar por Hijo y AUH del 13 al 16 de octubre

Tras las primeras liquidaciones de la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Hijo, el calendario de pagos continuará el martes 13 de octubre para los beneficiarios cuyos documentos terminen en 2.

Entre el 13 y el 16 de octubre, el cronograma seguirá de la siguiente manera:

Documentos terminados en 2: 13 de octubre.

Documentos terminados en 3: 14 de octubre.

Documentos terminados en 4: 15 de octubre.

Documentos terminados en 5: 16 de octubre.

La próxima semana cobrarán quienes tengan documentos terminados en 6, 7, 8 y 9, según el siguiente cronograma: el 19, 20, 21 y 22 de octubre, respectivamente.

ANSES

ANSES: quiénes cobran Asignación por Embarazo del 13 al 16 de octubre

Esta semana, será turno de los documentos terminados en 2, 3, 4 y 5, quienes cobrarán el 13, 14, 15 y 16, respectivamente, la Asignación por Embarazo.

ANSES: quiénes cobran Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad 13 al 16 de octubre

De acuerdo con el calendario de pagos, el miércoles 14 de octubre comenzará la liquidación de la Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad.

Los primeros en cobrar serán los documentos terminados en 0 y 1. Posteriormente, el esquema continuará de la siguiente manera:

Documentos terminados en 2 y 3: 15 de octubre.

Documentos terminados en 4 y 5: 16 de octubre.

Qué pasará con las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y las Asignaciones de Pago Único

El período de liquidación de las Asignaciones de Pago Único comenzó el 9 de octubre y se extenderá hasta el 10 de noviembre para todos los documentos de la primera quincena.

Paralelamente, el período de liquidación de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas comenzó el 8 de octubre y se extenderá hasta el 10 de noviembre para todas las terminaciones de DNI.

ANSES: quiénes cobran el Progresar del 13 al 16 de octubre

Por último, el calendario de pagos de las Becas Progresar continuará el martes 13 de octubre para los titulares con DNI terminados en 0 y 1. Luego, cobrarán los documentos finalizados en 2 y 3 el miércoles 14; en 4 y 5, el jueves 15; y en 6 y 7, el viernes 16 de octubre.

El último grupo, correspondiente a los DNI terminados en 8 y 9, recibirá el pago el lunes 19 de octubre.