Con aumento, cuánto cobra una niñera por hora en septiembre de 2025

En septiembre, todas las niñeras recibirán un aumento del 1% y una suma remunerativa que se paga una única vez en septiembre. El objetivo de este bono es compensar la ausencia de aumentos entre febrero y junio .

Este aumento en los salarios fue anunciado por la Upacp (Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares), y estos incrementos están destinados al personal que trabaja por hora y por mes en sus distintas categorías.

Cuánto cobra por hora una niñera en septiembre 2025

Según la grilla que publicó el Upacp, aquellas personas que realizan tareas de cuidado en casas particulares y trabajan contratadas por hora o jornada, deben cobrar:

Por hora con retiro: $ 3293,99

$ 3293,99 Por hora sin retiro: $ 3683,21

Los nuevos valores son válidos para aquellas personas que trabajen más de 24 horas semanales para el mismo empleador.

Cuánto debería cobrar mensualmente una niñera en septiembre 2025

Aquellas personas que trabajan bajo un esquema mensual reciben los siguientes montos de referencia:

Mensual con retiro: $ 416.485,63

$ 416.485,63 Mensual sin retiro: $ 464.129,59

Esto contempla únicamente a las niñeras que trabajen 24 o más horas semanales para un mismo empleador.

De cuánto será el bono para las niñeras en septiembre

A los salarios de las niñeras se le sumará un monto no remunerativo a cargo del empleador por única vez. Este extra dependerá de la cantidad de horas semanales trabajadas por el empleado.

En septiembre, estos son los valores que corresponden: