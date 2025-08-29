Con aumento, cuánto cobra una niñera por hora en septiembre de 2025
Habrá un aumento este mes y todas las niñeras recibirán un bono junto a su salario.
En septiembre, todas las niñeras recibirán un aumento del 1% y una suma remunerativa que se paga una única vez en septiembre. El objetivo de este bono es compensar la ausencia de aumentos entre febrero y junio.
Este aumento en los salarios fue anunciado por la Upacp (Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares), y estos incrementos están destinados al personal que trabaja por hora y por mes en sus distintas categorías.
DESCUBRIMIENTO del siglo: cambia la historia de la humanidad tras el hallazgo de la fuente del AGUA DE LA VIDA - El Cronista
Salto tecnológico para la humanidad: científicos descubrieron cómo llegar a Marte en 30 días - El Cronista
Cuánto cobra por hora una niñera en septiembre 2025
Según la grilla que publicó el Upacp, aquellas personas que realizan tareas de cuidado en casas particulares y trabajan contratadas por hora o jornada, deben cobrar:
- Por hora con retiro: $ 3293,99
- Por hora sin retiro: $ 3683,21
Los nuevos valores son válidos para aquellas personas que trabajen más de 24 horas semanales para el mismo empleador.
Cuánto debería cobrar mensualmente una niñera en septiembre 2025
Aquellas personas que trabajan bajo un esquema mensual reciben los siguientes montos de referencia:
- Mensual con retiro: $ 416.485,63
- Mensual sin retiro: $ 464.129,59
Esto contempla únicamente a las niñeras que trabajen 24 o más horas semanales para un mismo empleador.
CONFIRMADO| ARCA suspenderá todas las cuentas bancarias y tarjetas de crédito a estos contribuyentes - El Cronista
De cuánto será el bono para las niñeras en septiembre
A los salarios de las niñeras se le sumará un monto no remunerativo a cargo del empleador por única vez. Este extra dependerá de la cantidad de horas semanales trabajadas por el empleado.
En septiembre, estos son los valores que corresponden:
- De 0 a 12 horas semanales: $ 4000
- De 12 a 16 horas semanales: $ 6000
- Más de 16 horas semanales y para el personal sin retiro: $ 9500
Las más leídas de Economía y Política
Adiós a la pensión por fallecimiento: el Gobierno eliminó el beneficio por viudez a este grupo
Destacadas de hoy
Members
La láctea más acosada por el sindicato no podrá dividir la empresa entre los hermanos herederos
Ante la creciente mora en las familias, llega una solución para resolver deudas financieras
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios